Tilbud
G93 globe - E27 pære
Understreg stilen med en rund LED filament globepære. Moderne og vintage på samme tid: med en Hue Bridge og Bluetooth funktion kan den gøre alt, hvad andre intelligente pærer kan, herunder dæmpe og øge lysstyrken.
Nuværende pris er 201,75 kr., oprindelig pris er 269,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White Filament
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys, Vintage-pære
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
95x150