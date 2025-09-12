*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Tilbud
Krone - E14 pærer - 2-pak
Nu kan dine mindste lamper – eksempelvis væg-, bord- eller kontorlamper, også blive intelligente – med to Philips Hue White krone pærer. Disse små pærer kan dæmpes og udstråler et varmt, hvidt lys og kan styres via Bluetooth i ét enkelt rum. Tilføj en Hue Bridge for at få adgang til alle funktionerne.
Nuværende pris er 183,20 kr., oprindelig pris er 229,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab den rette stemning med blødt hvidt lys
Hue pærer og lamper giver et blødt hvidt lys. Med lysdæmpning fra klart dagslys til dæmpet natlys kan du med disse intelligente lyskilder give dit hjem den helt rette styrke af varmt lys efter behov.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Perfekt pasform til små lamper
Denne lille LED pære er beregnet til lamper, der er for korte til en kerte pære. Dens afrundede P45-form måler ca. 77 mm i højden og 45 mm i bredden, hvilket betyder, at den er lille nok til at passe de steder, hvor pladsen er begrænset, og stadig leverer en imponerende lysstyrke.
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
45x77