Kosipo med 2 spots, sort + 2 farvet GU10 spots

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På lager
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Om Kosipo med 2 spots, sort + 2 farvet GU10 spots

Oplys dit rum med Philips Kosipo med 3 spots i sort, udstyret med intelligente Hue farvet GU10 spots. Stilfuld og energieffektiv.

  • Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
  • Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
  • Indholder Hue pærer og en Philips lampe
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