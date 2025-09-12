Essential Flex LED strip, 10 m

Velkommen til den legesyge og fleksible måde at dekorere med lys på — Essential Flex LED strip! Bøj den i enhver tænkelig form, og gør den til et dekorativt midtpunkt på væggene i stuen, på hjemmekontoret eller på børneværelset. Brug Flex LED strippen til at fremhæve spejle og vægmøbler. Indstil en hvilken som helst gradient af farve, inklusive iøjnefaldende neon-effekter for en ekstra levende stemning. Tag det første skridt ind i en verden af intelligent belysning fra Philips Hue – styr med Hue appen eller ved at bruge din stemme med en Smart Home-assistent, indstil automatiseringer, og vælg mellem mange forskellige belysningsscener.