Essential LED strip, 10 m
Philips Hue Essential LED strip er en enkel og nem måde at tilføre dekorativ belysning til ethvert rum i dit hjem uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. Lightstrippen skaber en smuk stemning ved at oplyse væggene i en gradient af farver, der passer til enhver stemning og lejlighed. Installer og skjul nemt LED-strippen bag TV-opsætninger, under bogreoler eller bag soveværelsesmøbler. Tilpas LED-strippen ved at skære den perfekt til, så den passer til ethvert rum. Tag det første skridt ind i en verden af intelligent belysning fra Philips Hue – styr med Hue appen eller ved at bruge din stemme med en Smart Home-assistent, indstil automatiseringer, og vælg mellem mange forskellige belysningsscener.
Produkt højdepunkter
- Scener og effekter, der kan tilpasses
- RGBIC-teknologi
- Kan afkortes, så den passer til ethvert rum
- Lås op for alle funktioner med Hue Bridge
- App- og stemmestyring
Klar til at træde ind i den spændende verden af Hue intelligent belysning? Essential LED strips serien er en nem, prisvenlig og sjov måde at komme i gang med Hue økosystemet på. Uanset om du ønsker at skabe dekorativ stemningsbelysning i ét enkelt rum eller i hele dit hjem, er Hue Essential LED strips udstyret med alle de bedste funktioner, der er designet til at løfte ethvert rum med farver, scener og sjove effekter. Essential serien er hurtig og nem at installere. Download den prisvindende Hue app for at styre og tilpasse lyset. Essential LED strips er kompatible med alle produkter fra Philips Hue, så du kan tage din opsætning til det næste niveau, når du er klar til det.
Giv dit hjem liv med millioner af farver – perfekt til at sætte stemningen uanset lejligheden. Uanset om du vil sætte stemningen til en fest, socialt samvær eller bare slappe af, er Hue Essential LED strips det perfekte valg til at forvandle ethvert rum med fantastiske lyseffekter. Vil du være kreativ? Gå et skridt videre, og brug LED strips som direkte belysning. Neon lyseffekter er en iøjnefaldende måde at indramme spejle, fremhæve møbler eller skabe dekorative former for at lave personlig vægkunst. Uanset om du vil slappe af eller feste, skaber Hue Essential LED strips den perfekte atmosfære til enhver lejlighed.
Hue Essential LED strips tilbyder mere end blot belysning – de forvandler dit rum til et lærred af levende belysning, der kan tilpasses. Udforsk scenegalleriet i Hue appen, hvor du finder en samling af farverige belysningsscener med forskellige temaer, der passer til enhver stemning. Fra de beroligende varme nuancer i solnedgangen på savannen til de livlige pastelfarver i den mexicanske ferieby Cancún – der er en scene til hvert øjeblik. Vælg en forudindstillet scene, der matcher din ønskede stemning, design din egen, eller fordyb dig i dynamiske effekter som funklende stjernelys eller den behagelige glød fra en pejs. Uanset dit humør, så får Essential LED strips din fantasi til at stråle!
En Hue Bridge og en Hue Bridge Pro giver adgang til en omfattende række avancerede intelligente belysningsfunktioner. Disse omfatter seje lyseffekter, surroundbelysning, der kan synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure integration af hjemmets sikkerhed med lys og kameraer, stemmestyring ved hjælp af intelligente assistenter og mange intelligente automatiseringer. Bridge Pro er vores mest avancerede intelligente lyshub, der er hurtigere, understøtter flere lyskilder og tilbehør og låser op for flere funktioner. Den prisvindende Hue app er den mest intuitive og omfattende måde, hvorpå du kan organisere, styre og tilpasse alle de Hue Essential LED strips og andre Hue produkter, du tilføjer til din opsætning i fremtiden.
Specifikationer
Design og finish
Farve
Flerfarvet
Farve(r)
multi
Materiale
Silikone