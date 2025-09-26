Philips Hue LED strips – kraftigere, mere markante og bedre end nogensinde før.
Avanceret teknologi møder fleksibelt design for at skabe farverige stemninger, spændende funktioner og kraftigt, funktionel belysning.
- Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
- Kraftigt, ægte hvidt lys
- Kan afkortes, forlænges og genbruges
Flux LED strip, 5 m
Flux LED strip giver en elegant stribe af lys til belysning af indendørs rum med en ensartet farvegradient takket være Chromasync™ præcisionsfarveblanding. Oplys hjørner med de reneste nuancer af hvidt med dedikerede hvide og varme LED'er. Brug Flux LED strip bag TV-borde, rundt om sengehjørner og langs bogreoler for at tilføje et blødt, indirekte lys, der matcher enhver stemning. Nyd den fleksible installation – klip, genbrug og forlæng LED strips, så de passer til ethvert rum. Få fuld kontrol, tilpasning og personlige belysningsscener med den prisbelønnede Hue app og stemmestyring.
Størrelse
Produkt højdepunkter
- Scener og effekter, der kan tilpasses
- Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
- Kraftigt, ægte hvidt lys
- 2000 lumen
- Kan afkortes, forlænges og genbruges
Forestil dig dit hjem på ny, med en elegant stribe af lys
Philips Hue LED strips – kraftigere, mere markante og bedre end nogensinde før.
Dekorer og løft ethvert indendørs rum
Vælg mellem farverige stemningsskabende eller ægte hvide nuancer for at skabe den perfekte stemning med et dæmpet lys, der bader dine vægge, gulve og lofter i lys. Chomasync™ teknologien giver nøjagtig og ensartet farvetilpasning, så der skabes glidende farveovergange i alle hjørner. Gør dit rum personligt med smukke belysningsscener og dynamiske effekter, der passer til enhver stemning og lejlighed. Klip dem til, så de passer overalt – fra hjørner til vægge og fra lofter til trapper.
Lysere og hvidere end nogensinde før
Gør hvert hjørne strålende med klart, ultraklart og ægte hvidt lys. Disse LED strips er designet med dedikerede hvide og varme hvide LED'er, der giver de reneste og klareste hvide nuancer. Og med en ultraklar lysstyrke på op til 6000 lumen kan du også nyde kraftfuld vægbelysning eller funktionel belysning, der hjælper dig med at fokusere på opgaver eller komme videre med daglige aktiviteter. Få følelsen af naturligt dagslys indenfor med fuldspektret dagslys. Nyd det bredeste udvalg af hvide nuancer – fra de varmeste ravgule farver fra en sommersolnedgang til de køligste hvide nuancer fra en blå vinterhimmel.
Overlegent lys, skabt til at blive set
OmniGlow LED strippen giver den bedste belysningsoplevelse i sin klasse. Få den mest ensartede og jævne stribe af lys med OmniGlow teknologi og med en mat sleeve, der skjuler LED'erne. OmniGlow er kraftig nok til at oplyse som direkte belysning og blive midtpunktet i dit rums design. Det overlegne lysudbytte gør den perfekt som arbejdslys, mens den avancerede 16-bit chip sikrer ultrajævne og naturlige dynamiske effekter, der garanterer en ekstra intens oplevelse i alle indendørs rum.
Ultimativ, ubesværet kontrol
Uanset om du vil indstille en smuk belysningsscene, stemningsskabende effekter eller blot styre dine LED strips, kan du gøre det hele uden besvær ved hjælp af Hue appen eller stemmestyring. Integrer LED strips med alle Philips Hue lamper, pærer og intelligent tilbehør ved hjælp af en Hue Bridge Pro. Hue Bridge Pro giver dig også mulighed for at styre alle dine LED strips i hele hjemmet fra hvor som helst i verden og planlægge automatiseringer.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Farve(r)
Multi Color
Materiale
Silikone