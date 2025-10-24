Neon 3 m udendørs LED strip
Giv dit udendørsområde et festligt skær med Neon LED strip til udendørs brug. Chromasync™ teknologi giver præcis farvematchning for smukke gradienter på din terrasse, stier og planter. Nyd klart, ægte hvidt lys i alle naturlige nuancer og få praktisk udendørsbelysning. Tilpassede belysningsscener og dynamiske effekter skaber den perfekte atmosfære til ethvert øjeblik udendørs. Installationen er enkel – tilslut til en almindelig stikkontakt ved hjælp af den medfølgende lavvoltsstrømforsyning, eller integrer i din eksisterende lavvoltsopsætning.
Produkt højdepunkter
- Scener og effekter, der kan tilpasses
- Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
- Kraftigt, ægte hvidt lys
- 1100 lumen
- App- og stemmestyring
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Farve(r)
Multi Color
Materiale
Silikone