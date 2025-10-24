Support
Nærbillede af forsiden af Lightstrips Neon 5 m udendørs LED strip

Neon 5 m udendørs LED strip

Giv dit udendørsområde et festligt skær med Neon LED strip til udendørs brug. Chromasync™ teknologi giver præcis farvematchning for smukke gradienter på din terrasse, stier og planter. Nyd klart, ægte hvidt lys i alle naturlige nuancer og få praktisk udendørsbelysning. Tilpassede belysningsscener og dynamiske effekter skaber den perfekte atmosfære til ethvert øjeblik udendørs. Installationen er enkel – tilslut til en almindelig stikkontakt ved hjælp af den medfølgende lavvoltsstrømforsyning, eller integrer i din eksisterende lavvoltsopsætning.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • Scener og effekter, der kan tilpasses
  • Chromasync™ nøjagtig farvetilpasning
  • Kraftigt, ægte hvidt lys
  • 1100 lumen
  • App- og stemmestyring
Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Farve(r)

    Multi Color

  • Materiale

    Silikone

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Lyskæde/lightstrip

Diverse

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

