*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
OmniGlow 10 m LED strip
En LED strip, der er skabt til at blive oplevet! OmniGlow giver ensartet, ultraklart lys og ægte hvidt lys uden synlige "LED-pletter" – alt sammen takket være den banebrydende OmniGlow teknologi. Dette mesterværk er designet til både at skabe stemning og give enestående funktionel belysning og fortjener at være et blikfang i dit køkken, stue, soveværelse eller på trappen. Oplev super dynamiske og mere naturlige effekter takket være den avancerede 16-bit chip. Tilpas og personliggør belysningsscener med Hue appen og stemmestyring.
Størrelse
Produkt højdepunkter
- Scener og effekter, der kan tilpasses
- OmniGlow ensartet lys- og farveblanding
- Ultraklart og ægte hvidt lys
- 4500 lumen
- Direkte og indirekte belysning
Ultimativ, ubesværet styring
Uanset om du vil indstille en smuk belysningsscene, stemningsskabende effekter eller blot styre dine LED strips, kan du gøre det hele uden besvær ved hjælp af Hue appen eller stemmestyring. Integrer LED strips med alle Philips Hue lamper, pærer og intelligent tilbehør ved hjælp af en Hue Bridge Pro. Hue Bridge Pro giver dig også mulighed for at styre alle dine LED strips i hele hjemmet fra hvor som helst i verden og planlægge automatiseringer.
Uovertruffent lys, skabt til at blive set
OmniGlow LED strippen giver den bedste belysningsoplevelse i sin klasse. Få den mest ensartede og jævne stribe af lys med OmniGlow teknologi og med en mat sleeve, der skjuler LED'erne. OmniGlow er så kraftig, at den kan bruges som direkte belysning og blive midtpunktet i dit rums design. Det uovertrufne lysudbytte gør den perfekt som arbejdslys, mens den avancerede 16-bit chip sikrer ultrajævne og naturlige dynamiske effekter, der garanterer en ekstra intens oplevelse i alle indendørs rum.
Kraftigere og hvidere end nogensinde
Få hvert hjørne til at stråle med kraftigt, ultraklart og ægte hvidt lys. Disse LED strips er designet med dedikerede hvide og varme hvide LED'er, der giver de reneste og klareste hvide nuancer. Og med et ultrakraftigt lysudbytte på op til 6000 lumen får du også effektiv vægbelysning eller funktionel belysning, så du kan fokusere på dine opgaver eller daglige aktiviteter.
Dekorer og giv ethvert indendørs rum et løft
Vælg mellem farverige stemningsskabende eller ægte hvide nuancer for at skabe den perfekte atmosfære med et dæmpet lys, der oplyser dine vægge, gulve og lofter. Chomasync™ teknologien giver nøjagtig og ensartet farvetilpasning, der skaber problemfri farvegradienter i alle hjørner. Gør dit rum personligt med smukke belysningsscener og dynamiske effekter, der passer til enhver stemning og lejlighed. Klip dem til, så de passer overalt – fra hjørner til vægge og fra lofter til trapper.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
White
Farve(r)
Multi Color
Materiale
Silikone