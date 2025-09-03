Uovertruffent lys, skabt til at blive set

OmniGlow LED strippen giver den bedste belysningsoplevelse i sin klasse. Få den mest ensartede og jævne stribe af lys med OmniGlow teknologi og med en mat sleeve, der skjuler LED'erne. OmniGlow er så kraftig, at den kan bruges som direkte belysning og blive midtpunktet i dit rums design. Det uovertrufne lysudbytte gør den perfekt som arbejdslys, mens den avancerede 16-bit chip sikrer ultrajævne og naturlige dynamiske effekter, der garanterer en ekstra intens oplevelse i alle indendørs rum.