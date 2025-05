Få en gradient af reaktivt, farverigt lys til dit gamingsetup! Sæt Play gradient lightstrip på bagsiden af din 32-34" skærm med de medfølgende beslag. Begynd at synkronisere med Hue Sync appen til PC for at se handlingen på din skærm reflekteret i lyset omkring dig. Hue Bridge er inkluderet.