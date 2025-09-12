*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Devote Hue slim loftslampe S
Perfekt jævnt, kraftigt lys. Denne runde LED slim loftslampe har millioner af nuancer af hvidt og farvet lys i en slank hvid syntetisk ramme. Det delvist indbyggede design giver dybde, og enkelheden gør den til et sofistikeret valg til ethvert rum.
Farve
Form
Størrelse
variant.group.frame
Produkt højdepunkter
- Jævn lysfordeling
- ⌀ 29,1 cm
- Op til 2000 lumen
- Mat hvid syntetisk
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Skab den rette stemning med blødt hvidt lys
Hue pærer og lamper giver et blødt hvidt lys. Med lysdæmpning fra klart dagslys til dæmpet natlys kan du med disse intelligente lyskilder give dit hjem den helt rette styrke af varmt lys efter behov.
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
White
Materiale
Plastik