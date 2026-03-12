Runner med 4 spots, sort + 4 farvet GU10 spots

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Om Runner med 4 spots, sort + 4 farvet GU10 spots

Forbedr din indretning med Philips Runner med 4 spots i sort, udstyret med intelligente Hue farvet GU10 spots. Ideel til alle moderne omgivelser.

  • Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
  • Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
  • Indholder Hue pærer og en Philips lampe
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