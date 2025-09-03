Træd ind i en verden af intelligent belysning med denne Philips Hue Essential pære, der har fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Kompatibel med alle Philips Hue produkter.