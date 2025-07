Perifo L-formet basesæt til loftsmontering (2 spots, 1 lysbjælke)

I denne pakke

1 x Hue Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft Denne strømforsyning forbinder to Perifo lysskinner og tilsluttes til dit lampeudtag. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft

2 x Hue Perifo lysskinne 1,5 m Denne 1,5 meter lange skinne i hvid giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 1,5 m

1 x Hue Perifo lysskinne 1 m Denne 1 meter lange skinne i hvid giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 1 m

1 x Hue Perifo indvendigt hjørnestik Skab en L-form med dine Perifo lysskinner ved hjælp af et indvendigt hjørnestik. Når det er sat op, vil skinnen dreje til højre eller venstre, afhængigt af placeringen af din strømforsyning. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo indvendigt hjørnestik

2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinderspot Disse kraftige cylinderspots i hvid klikker direkte ind i Perifo lysskinnen. Vip og drej spotten for at skinne farverigt lys hvor som helst, du ønsker. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo cylinderspot