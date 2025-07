Perifo lige basesæt til loftsmontering (2 pendellamper, 1 lysbjælke)

I denne pakke

1 x Hue Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning til loft Denne strømforsyning forbindes til den ene ende af en Perifo lysskinne og tilsluttes til dit lampeudtag. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo 100 W 1-punkts strømforsyning til loft

1 x Hue Perifo lysskinne 1,5 m Denne 1,5 meter lange skinne i sort giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 1,5 m

1 x Hue Perifo lysskinne 1 m Denne 1 meter lange skinne i sort giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 1 m

1 x Hue Perifo lige stik Forbind to Perifo lysskinner med dette lige stik i sort. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lige stik

2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinderpendel Disse lange, slanke pendellamper i sort er perfekte til at hænge over et spisebord. Du skal bare klikke dem ind i Perifo lysskinnen og vende deres farverige lys nedad. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo cylinderpendel