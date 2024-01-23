Support
Perifo lige basesæt til loftsmontering (2 spots)

Dette lysskinnesæt til loftsmontering i sort inkluderer to cylinderspots, to 0,5 meter skinner og en strømforsyningen, der sidder mellem to skinner.

Produkt højdepunkter

  • 2 spots, 490 lm @2700K hver
  • Optager 10,6 watt fra strømforsyningsen
  • 121.5 cm
  • Designet til lofter
  • Inkluderer alt hvad du behøver
Udvid dit sæt

Perifo gradient lysrør kompakt

Hue White and color ambiance

Perifo gradient lysrør kompakt

12 watt
71,4 cm på skinne
Op til 1060 lumen
Kan rotere 350 grader

1.499,00 kr.

Perifo lige stik

Hue

Perifo lige stik

Forbinder to skinner
Lav en lige, aflang sektion
Lav en lige, aflang sektion

149,00 kr.

Perifo lysskinne 0,5 m

Hue

Perifo lysskinne 0,5 m

0,5 meter
Passer til op til 2 spots/pendler
Passer ikke til lysrør eller lysbjælker

379,00 kr.

Perifo cylinderspot

Hue White and color ambiance

Perifo cylinderspot

5,3 watt
17,7 cm på skinne
Op til 510 lumen
Kan rotere 350 grader

899,00 kr.

Perifo cylinderpendel

Hue White and color ambiance

Perifo cylinderpendel

5,2 watt
17,7 cm på skinne
Op til 510 lumen
Hæv og sænk ledningen

1.129,00 kr.

Perifo lysbjælke

Hue White and color ambiance

Perifo lysbjælke

29 watt
95 cm på skinne
Op til 2.050 lumen
Perfekt til større rum

1.499,00 kr.

Perifo gradient lysrør L

Hue White and color ambiance

Perifo gradient lysrør L

29,5 watt
146,4 cm på skinne
Op til 2600 lumen
Kan rotere 350 grader

2.249,00 kr.

I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Hue Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft

1 x Hue Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft

Denne strømforsyning forbinder to Perifo lysskinner og tilsluttes til dit lampeudtag. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.

Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft
Nærbillede af forsiden af Hue Perifo lysskinne 0,5 m

2 x Hue Perifo lysskinne 0,5 m

Denne 0,5 meter lange skinne i sort giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.

Perifo lysskinne 0,5 m
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Perifo cylinderspot

2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinderspot

Disse kraftige cylinderspots i sort klikker direkte ind i Perifo lysskinnen. Vip og drej spotten for at skinne farverigt lys hvor som helst, du ønsker. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet.

Perifo cylinderspot

Lær om Perifo

Hvad er intelligente lysskinner?

Lær hvordan Perifo lysskinnen fungerer, og hvordan komponenterne passer sammen.

Læs om lysskinner

Byg dit eget skræddersyede lysskinne sæt

Få trinvise instruktioner i, hvordan du vælger hver komponent for sig til at bygge dit skræddersyede skinnesystem.

Læs guiden

Spørgsmål og svar

Skal jeg bruge Hue Bridge, hvis jeg vil have Perifo-lysskinnen?

Kan jeg styre Perifo-lysskinnen med Bluetooth?

Hvordan beregner jeg det maksimale antal lyskilder, jeg kan føje til min Perifo-lysskinneopsætning?

Kan jeg justere længden på vægstrømforsyningsenhedens ledning?

Kan jeg justere længden på vægstrømforsyningsenhedens ledning?

Hvad er inkluderet i et Perifo-lysskinnesættet?

Kan jeg udbygge et Perifo-lysskinnesæt til en endnu større lysskinne ved at tilføje flere lyskilder eller skinner?

Hvilke lyskilder passer til Perifo-lysskinnen?

Kan jeg selv installere Perifo-skinnelys?

Hvordan tilsluttes Perifo-lysskinnen til strøm?

Kan jeg selv skifte pærerne i mine Perifo-lyskilder?

Kan jeg udbygge et Perifo-lysskinnesæt med ekstra lyskilder?

Leveres et Perifo-lysskinnesæt formonteret?

Hvilke monteringsmateriale leveres sammen med et Perifo-skinnesæt?

Hvordan kan Perifo-lys flyttes på skinnen?

Hvad kommer der i kassen, når jeg bestiller Perifo-lysskinnen?

Hvilken slags monteringsmuligheder har Perifo-lysskinner?

Hvad er Perifo-forlængerledning og -el-boksdæksel?

Hvad er forskellen mellem eksterne og interne hjørnestik?

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

