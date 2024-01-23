Perifo lige basesæt til loftsmontering (2 spots)

I denne pakke

1 x Hue Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft Denne strømforsyning forbinder to Perifo lysskinner og tilsluttes til dit lampeudtag. Tilslut op til 100 W på en enkelt strømforsyning – læg blot hver lampes wattforbrug sammen for at nå grænsen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo 100 W 2-punkts strømforsyning til loft

2 x Hue Perifo lysskinne 0,5 m Denne 0,5 meter lange skinne i sort giver dig mulighed for at designe layoutet for din skinnebelysning, som du vil have det. Klik Perifo lyskilder direkte ind i skinnen. Kun egnet til Perifo lysskinnesystemet. Perifo lysskinne 0,5 m