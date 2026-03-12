Pongee med 2 spots, hvid + 2 farvet GU10 spots
Pakkeprisen er 1.001,51 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.112,79 kr.
Pakkeprisen er 1.001,51 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.112,79 kr.
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På lager
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Om Pongee med 2 spots, hvid + 2 farvet GU10 spots
Lys dit rum op med Philips Pongee med 2 spots i hvid med intelligente Hue farvet GU10 spots. Stilfuld og energibesparende.
- Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
- Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
- Indholder Hue pærer og en Philips lampe
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874527
Produktoplysninger
- Lofts- & vægspots Pongee lofts-/vægspot x 2
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- Hue White and color ambiance GU10 - spots - 2-pak
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