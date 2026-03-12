Puled spotlampe, sort + farvet GU10 spot
Pakkeprisen er 762,74 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 847,49 kr.
Pakkeprisen er 762,74 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 847,49 kr.
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På lager
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Om Puled spotlampe, sort + farvet GU10 spot
Oplys dit udendørsområde med Philips Puled udendørs spotlampe i sort, der er udstyret med en intelligent Hue farvet GU10 spot. Tilslut den til en almindelig stikkontakt.
- Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
- Kan styres med en Hue Bridge
- Indholder Hue pærer og en Philips lampe
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874626
Produktoplysninger
- myGarden Puled jordspot
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 - spot - 1-pak
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