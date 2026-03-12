Puled spotlampe, sort + farvet GU10 spot

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Om Puled spotlampe, sort + farvet GU10 spot

Oplys dit udendørsområde med Philips Puled udendørs spotlampe i sort, der er udstyret med en intelligent Hue farvet GU10 spot. Tilslut den til en almindelig stikkontakt.

  • Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
  • Kan styres med en Hue Bridge
  • Indholder Hue pærer og en Philips lampe
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