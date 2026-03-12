Oplys dit udendørsområde med Philips Puled udendørs spotlampe i sort, der er udstyret med en intelligent Hue farvet GU10 spot. Tilslut den til en almindelig stikkontakt.

Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning

Kan styres med en Hue Bridge

Indholder Hue pærer og en Philips lampe