Runner med 2 spots, sort + Dimmer switch + 2 White GU10 spots
Pakkeprisen er 824,52 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 916,13 kr.
Pakkeprisen er 824,52 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 916,13 kr.
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På lager
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Om Runner med 2 spots, sort + Dimmer switch + 2 White GU10 spots
Tilpas din belysning med Philips Runner med 2 spots i sort, med en Hue Dimmer switch og intelligente Hue White GU10 spots. Elegant og funktionel.
- Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
- Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
- Indholder Hue pærer og en Philips lampe
- Indholder en Dimmer switch
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874473
Produktoplysninger
- Lofts- & vægspots Runner lofts-/vægspot, 2x
- 1
- Hue White GU10 - spots - 2-pak
- 1
- Hue Dimmer switch
- 1