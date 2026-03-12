Runner med 3 spots, sort + Dimmer switch + 3 White GU10 spots

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På lager
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Om Runner med 3 spots, sort + Dimmer switch + 3 White GU10 spots

Skab den perfekte stemning med Philips Runner med 2 spots i sort, inklusive en Hue Dimmer switch og intelligente Hue White GU10 spots. Alsidig og elegant.

  • Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
  • Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
  • Indholder Hue pærer og en Philips lampe
  • Indholder en Dimmer switch
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