Runner med 3 spots, hvid + Dimmer switch + 3 White GU10 spots
Pakkeprisen er 1.111,08 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.234,53 kr.
Pakkeprisen er 1.111,08 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.234,53 kr.
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På lager
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Om Runner med 3 spots, hvid + Dimmer switch + 3 White GU10 spots
Få den perfekte belysning med Philips Runner med 3 spots i hvid, inklusive en Hue Dimmer switch og intelligente Hue White GU10 spots. Elegant og alsidig.
- Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
- Kan styres med Bluetooth og Hue Bridge
- Indholder Hue pærer og en Philips lampe
- Indholder en Dimmer switch
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874497
Produktoplysninger
- Lofts- & vægspots Runner spotlampe med 3 spots
- 1
- Hue White GU10 - spots - 2-pak
- 1
- Hue White GU10 - spot - 1-pak
- 1
- Hue Dimmer switch
- 1