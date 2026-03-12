Hold øje med, hvad der sker derhjemme med fire kontaktsensorer og to bevægelsessensor til din eksisterende Philips Hue Bridge opsætning. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.

To Secure kontaktsensorer

To indendørssensorer

Styr med Philips Hue appen

*kræver en Hue Bridge