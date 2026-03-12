Bundle: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensorer

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Om Bundle: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensorer

Hold øje med, hvad der sker derhjemme med fire kontaktsensorer og to bevægelsessensor til din eksisterende Philips Hue Bridge opsætning. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.

  • To Secure kontaktsensorer
  • To indendørssensorer
  • Styr med Philips Hue appen
  • *kræver en Hue Bridge

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