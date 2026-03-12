Bundle: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensorer
Nuværende pris er 1.736,00 kr.
Nuværende pris er 1.736,00 kr.
På lager
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Om Bundle: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensorer
Hold øje med, hvad der sker derhjemme med fire kontaktsensorer og to bevægelsessensor til din eksisterende Philips Hue Bridge opsætning. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.
- To Secure kontaktsensorer
- To indendørssensorer
- Styr med Philips Hue appen
- *kræver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870956
Produktoplysninger
- Hue Secure kontaktsensor
- 2
- Hue Motion sensor
- 2
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