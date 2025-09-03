*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Secure 2K kablet kamera
Beskyt det, der betyder mest, med det sorte kablede Hue 2K overvågningskamera. Skarp, ultraklar video i 2K – drevet af høj pixeltæthed – lader dig se alle detaljer, dag eller nat. Det er bygget til indendørs- og udendørs brug og forsynet med intelligent bevægelsesdetektering og holder vagt døgnet rundt. Derudover fungerer det problemfrit sammen med dine Hue lamper for at udløse lysalarmer eller tænde lamperne, når der registreres aktivitet – hvilket forvandler hele dit belysningssystem til en intelligent allieret, når det gælder sikkerhed.
Type
Farve
variant.group.resolution
Produkt højdepunkter
- Problemfri integration med Philips Hue lyskilder
- Få advarsler, når der registreres bevægelse
- 2K-video gør alle detaljer tydelige
- Til indendørs- og udendørsbrug
- Kontinuerlig strøm gennem kabelforbindelse
Populære produkter
Hue
Motion sensor
339,00 kr.
Hue
Tap dial switch
379,00 kr.
Hue
Secure kontaktsensor
529,00 kr.
Hue
Secure anti-drop kabel
119,00 kr.
Hue
Secure kamera på batteri
1.349,00 kr.
Hue
Secure kablet kamera
1.129,00 kr.
Hue
Secure lav volts kabel 3 m
229,00 kr.
Hue
Bridge Pro
Få det hele med Philips Hue Bridge
En bridge giver dig den fulde pakke af sikkerhedsfunktioner til det intelligente hjem: lyskilde- og lydalarmer, automatisering af efterligning af tilstedeværelse og muligheden for at udvide opsætning af dit hjems sikkerhed – eller intelligent belysning.
Overvåg dit hjem
Modtag meddelelser direkte på din mobilenhed, hver gang dit sikkerhedskamera registrerer bevægelse. Opret aktivitets- eller pakkezoner for at blive advaret, afhængigt af, hvad der udløser bevægelsen, såsom en person, et dyr, et køretøj eller en pakke.
Få det til at se ud, som om du er hjemme
Brug dit sikkerhedskamera med automatisering af efterligning af tilstedeværelse og tovejstalefunktion for at give dit hjem et lag af sikkerhed – og få ro i sindet under processen.
Specifikationer
Emballagemål og -vægt
Emballagemål og -vægt
EAN/UPC – produkt
8721103045027
Nettovægt
504,3 g
Bruttovægt
857,7 g
Højde
140 mm
Længde
146 mm
Bredde
176 mm
Materialenummer (12NC)
929004258401