Hold øje med, hvad der sker derhjemme med to kontaktsensorer, to bevægelsessensor, tre White E27 pærer og en Hue Bridge. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.

Trådløs lysdæmpning

Bridge medfølger Hvidt lys

To Secure kontaktsensorer

Styr med Philips Hue appen