Bundle: 2 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor + 3 x White E27 pærer + Bridge
Nuværende pris er 1.766,00 kr.
Nuværende pris er 1.766,00 kr.
Varen er ikke længere tilgængelig
Om Bundle: 2 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor + 3 x White E27 pærer + Bridge
Hold øje med, hvad der sker derhjemme med to kontaktsensorer, to bevægelsessensor, tre White E27 pærer og en Hue Bridge. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.
- Trådløs lysdæmpning
- Bridge medfølger Hvidt lys
- To Secure kontaktsensorer
- Styr med Philips Hue appen
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870949
Produktoplysninger
- Hue Secure kontaktsensor
- 1
- Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1
- Hue White A60 - E27 pærer - 800 - 3-pak
- 1