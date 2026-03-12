Bundle: 2 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor + 3 x White E27 pærer + Bridge

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Varen er ikke længere tilgængelig

Om Bundle: 2 x Secure kontaktsensorer + Motion sensor + 3 x White E27 pærer + Bridge

Hold øje med, hvad der sker derhjemme med to kontaktsensorer, to bevægelsessensor, tre White E27 pærer og en Hue Bridge. Indstil dine sensorer til at sende notifikationer til din mobil - og vælg en handling fra Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen.

  • Trådløs lysdæmpning
  • Bridge medfølger Hvidt lys
  • To Secure kontaktsensorer
  • Styr med Philips Hue appen
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