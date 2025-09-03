*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Hvid pendelophæng
Lightguide pærer er designet til at blive vist, og dette matchende hvide pendelophæng er den perfekte måde at gøre det på. Med en metalholder og stofledning kan du give ethvert rum et moderne touch og en farvestrålende belysning.
Produkt højdepunkter
- Lavet til Lightguide pærer
- Fås i sort eller hvid
- Brug med G125 & ST72 filament bulbs
- Højdejustering
Matchende pendelophæng
Sæt et minimalistisk præg på ethvert område i dit hjem med disse pendelophæng, der er designet specielt til Lightguide pærer (sælges separat). Ledningen fås i sort eller hvid og har en metalholder, der perfekt skjuler fatningen – så den passer ind i din indretning. Hæng en enkelt pendelophæng fra loftet for at få et subtilt look, eller sæt flere sammen, så de ikke er til at komme udenom.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
White
Materiale
Aluminium