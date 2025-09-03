Beskyt dit indendørsområde med Hue Secure 2K kamera med bordholder i hvid. Få skarp 2K-opløsning til tydelige optagelser dag og nat. Dens kompakte design smelter problemfrit ind i hjemmet. Intelligent bevægelsesregistrering og tovejslyd holder dig forbundet når som helst og hvor som helst. Når der registreres bevægelse, skifter dine Hue lamper til alarmtilstand og lyser dit hjem op for at give ekstra sikkerhed.