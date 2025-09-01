En af de vigtigste forskelle mellem en Hue Bridge og en Hue Bridge Pro intelligent belysningshub er antallet af intelligente lyskilder og tilbehør, som hver enkelt kan understøtte. Hvis du lige er begyndt med Hue intelligent belysning og planlægger en mellemstor opsætning, så kan en Hue Bridge være den rigtige løsning.

En Hue Bridge kan understøtte op til 50 intelligente lyskilder og 12 tilbehørsenheder i hele dit hjem, både inde og ude. Overvej antallet af værelser og rum i dit hjem, og hvor mange lamper hver enkelt skal bruge. Glem ikke at tænke på din intelligente belysningsopsætning på lang sigt, for du vil sandsynligvis ønske at tilføje flere lamper og tilbehør med tiden (og vi lancerer hele tiden nye spændende produkter!).

Hue Bridge Pro understøtter mere end 150 lys og mere end 50 stk. tilbehør og er perfekt til større hjem, især dem med udendørsarealer såsom haven, terrassen, verandaen og indkørslen.