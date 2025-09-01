Hue Bridge og Hue Bridge Pro er intelligente hubs der styrer det intelligente belysningssystem fra Philips Hue. Sammenlign deres funktioner for at vælge den rigtige til dine behov, uanset om du starter fra bunden eller udvider din opsætning.
Hue Bridge og Hue Bridge Pro: Hvad er forskellen?
Tænk på den som hjertet i dit intelligente belysningssystem. En Hue Bridge er en hub til intelligent belysning, der forbinder dit hjem til dit netværk med intelligent belysning og tilbehør ved hjælp af et Zigbee netværket. Dette giver dig mulighed for at styre din Hue intelligente belysning med Hue appen derhjemme eller hvor som helst i verden, hvor du har en internetforbindelse.
Der er to generationer af Hue Bridge: en Hue Bridge og en Hue Bridge Pro. Både Hue Bridge og Hue Bridge Pro giver adgang til en lang række avancerede funktioner til intelligent belysning, som gør det intelligente belysningssystem nyttigt, sjovt og spændende at bruge. Disse omfatter seje lyseffekter, surroundbelysning, der kan synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure integration af hjemmets sikkerhed med lys, kameraer, sensorer, stemmestyring ved hjælp af intelligente assistenter og mange intelligente automatiseringer.
Hue Bridge Pro med sin lynhurtige Hue Chip Pro og forbedrede kapacitet er vores mest avancerede hub til intelligent belysning, der giver adgang til endnu flere funktioner og er designet til større intelligente belysningsopsætninger.
Læs videre for at finde ud af mere om forskellen mellem Hue Bridge og Hue Bridge Pro.
Hue Bridgen og størrelsen på dit intelligente belysningssystem
En af de vigtigste forskelle mellem en Hue Bridge og en Hue Bridge Pro intelligent belysningshub er antallet af intelligente lyskilder og tilbehør, som hver enkelt kan understøtte. Hvis du lige er begyndt med Hue intelligent belysning og planlægger en mellemstor opsætning, så kan en Hue Bridge være den rigtige løsning.
En Hue Bridge kan understøtte op til 50 intelligente lyskilder og 12 tilbehørsenheder i hele dit hjem, både inde og ude. Overvej antallet af værelser og rum i dit hjem, og hvor mange lamper hver enkelt skal bruge. Glem ikke at tænke på din intelligente belysningsopsætning på lang sigt, for du vil sandsynligvis ønske at tilføje flere lamper og tilbehør med tiden (og vi lancerer hele tiden nye spændende produkter!).
Hue Bridge Pro understøtter mere end 150 lys og mere end 50 stk. tilbehør og er perfekt til større hjem, især dem med udendørsarealer såsom haven, terrassen, verandaen og indkørslen.
Størrelse på intelligent lysopsætning
Maks. antal lyskilder pr. Bridge
Maks. antal tilbehør pr. Bridge
Lagringskapacitet og hastighed for belysningsscener
MotionAware™ Brug lys som bevægelsessensorer
Opret automatiseringer
Internetforbindelse
Placering
Beskyttelse med Zigbee sikkerhedssystem
Hue Bridge og bevægelsessensor
Både Hue Bridge og Bridge Pro understøtter en række bevægelsessensorer og kontaktsensorer, der kan aktivere lys i dit hjem, når de registrerer bevægelse.
Hue Bridge Pro bruger imidlertid den unikke MotionAware™ teknologi, der forvandler din intelligente belysning til indendørs bevægelsessensorer takket være den superkraftige Hue chip, der muliggør komplekse algoritmer og avancerede AI-funktioner.
Med Hue Bridge Pro kan du oprette et bevægelsesområde mellem 3 eller 4 Hue lamper og effektivt omdanne dette område til en sensor. Når området registrerer en tilstedeværelse, tændes alle de lys i dit hjem, som du har tildelt bevægelsesområdet. Du kan definere og kalibrere følsomheden af det område, der registrerer bevægelse, og de lys, der aktiveres. Med MotionAware™ er der ikke behov for yderligere bevægelsessensorer, hvis du bruger en Hue Bridge Pro til din intelligente belysning indendørs.
Med MotionAware™ reagerer dine lys intuitivt på dine bevægelser, når du bevæger dig rundt i dit hjem. Uanset om du kommer ind i et rum eller går ned ad en gang, reagerer lyset dynamisk, hvilket øger din komfort og gør din intelligente belysningsopsætning endnu mere intuitiv og praktisk.
Hue Bridge og Hue Sync
Gør din underholdningsoplevelse bedre med Hue Bridge og Hue Bridge Pro. Begge Hue Bridges giver dig mulighed for at synkronisere din intelligente belysning med film, spil og musik, så du kan skabe en stemningsfuld atmosfære i dit hjem. Se dine lyskilder blinke, danse, dæmpe, lysne op og skifte farve perfekt synkroniseret med alt det, der sker på dit TV. Uanset om du nyder dit yndlingsprogram på TV, ser film eller spiller videospil, bringer Hue Bridge et nyt niveau af spænding til din TV- og spiloplevelse.
Derudover giver begge Hue Bridges dig mulighed for at synkronisere din musik med din intelligente belysning, hvilket tilføjer et dynamisk element til alle dine sange. Forvandl din stue til et fredfyldt lysshow, mens du lytter til klassisk musik, eller sæt stemningen til en fest med en pulserende dansegulvsstemning. Med Hue Bridge og Hue Bridge Pro kan du nemt tilpasse din belysning, så den passer til dine underholdningspræferencer, og skabe en virkelig fascinerende atmosfære i dit hjem.
Hue Bridge og stemme-/fjernstyring
Hue Bridge og Hue Bridge Pro giver dig adgang til dit intelligente system til hjemmet hvor som helst via Hue appen. Styr din lamper, modtag sikkerhedsnotifikationer – eller indstil blot dit system til at køre efter en tidsplan med automatiseringer. Styr intelligent belysning med din stemme ved hjælp af en række intelligente assistenter. Giv simple kommandoer for at tænde eller slukke lys, dæmpe eller øge lysstyrken og ændre farven.
