Uanset om du skaber en stemning med farverigt lys, sætter kulør på underholdningen eller bare lyser rummet op med indendørs LED-strips, så blænder det store udvalg af Philips Hue lightstrips op for en strålende lysoplevelse.
Indendørs LED-strips – hvilken type er den rigtige for dig?
Udforsk de indendørs intelligente LED-strips
Se forskellene mellem alle Philips Hue LED-strips.
Solo lightstrip
Forvandl dit hjem og dit humør med en lightstrip, der er nem at installere. Denne bøjelige LED-strip er ideel til lange overflader: langs loftet, under gelænderet til trappen, gange og meget mere. Du kan endda forkorte den, så den passer til ethvert område, men du kan ikke sætte de afskårne stykker sammen igen.
Lightstrip Plus
Vil du have lightstrips, der er mere fleksible? Lightstrip Plus giver dig mulighed for at bøje, tilpasse og skære dine strips til, så de passer ind i ethvert område eller hjørne af dit hjem – også mere krævende steder såsom trappetrin og hylder. Det bedste af det hele er, at du kan tilslutte afskårne stykker igen, så intet går til spilde.
Ambiance gradient lightstrip
Imponér dine gæster med denne LED-strip, der giver flere farver lys på én gang. Gem den bag en skænk eller i en alkove, og lad den på egen hånd forvandle dit rum med et gradueret lys. Alt, hvad det kræver, er ét tryk i Hue appen.
Play gradient lightstrip
Tag biografen med hjem, og gør din gaming-oplevelse endnu bedre med fordybende surround-belysning. Play gradient lightstrips er lavet til at sidde på bagsiden af dit TV, og du kan forbinde dem med en Philips Hue Sync box for at give liv til dine yndlings TV-serier, film og spil.
Sammenlign indendørs LED-strips
Se de vigtigste forskelle mellem vores Philips Hue indendørs lightstrips.
Solo lightstripShop nu
Lightstrip PlusShop nu
Ambiance gradient lightstripShop nu
Play gradient lightstripShop nu
Bedste brug
LED-type
Kan afkortes
Afskåret stykker kan genbruges
Farveegenskaber
Kan bruges i et underholdningsområde
Længde
Pris
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.