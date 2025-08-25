Alle Hue produkter følger den samme nemme opsætning med QR-kode, så du kan scanne og konfigurere alle dine Hue enheder på samme tid.
Sådan konfigurerer du en Hue Smart Chime
Læs dette først!
1. Har du mere end én Hue enhed at tilføje?
Hold dem alle sammen sammen! Du scanner alle deres QR-koder i samme trin.
2. Har du Hue appen?
Download den i din telefons AppStore.
Opret forbindelse til en Hue Bridge
Guide til at installere en Hue Smart Chime
Din Hue Bridge burde være tilsluttet og tilføjet i din Hue app.
Har du ikke gjort det endnu? Lær, hvordan du konfigurerer din Hue Bridge.
1. Åbn Hue appen.
2. På fanen Hjem skal du trykke på ikonet med tre prikker (…). Tryk derefter på Tilføj enheder
Bemærk: Du kan også åbne fanen Indstillinger og derefter trykke på Enheder. Tryk på det blå plusikon (+) øverst til højre.
3. Vælg et rum, hvor du vil tilføje Hue Smart Chime.
4. Scan QR-koden.
Hvis du har flere Hue enheder at tilføje, skal du scanne dem nu. Når de er blevet scannet, skal du trykke på Næste.
5. Følg instruktionerne på skærmen.
Appen vil forklare dig de sidste trin til at konfigurere og tilpasse din Hue Smart Chime.
Hvis du vil slutte den til din Hue Secure videodørklokke, kan du se på produktsiden, hvordan du forbinder dem.
Opret forbindelse uden en Hue Bridge
Guide til at installere en Hue Smart Chime
1. Åbn Hue appen.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din konto og dine appindstillinger.
3. Når du bliver bedt om at tilføje en Hue Bridge, skal du vælge Nej.
4. Scan QR-koden.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje, konfigurere og tilpasse din Hue Smart Chime.
For at tilslutte den til din Hue Secure videodørklokke, se venligst siden med oplysninger om, hvordan du tilslutter den. Sørg også for at holde begge enheder inden for 20 meters rækkevidde.
