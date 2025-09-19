For at finde ud af, om du kan få din strømforsyning ombyttet, skal du først tage stikket ud af stikkontakten eller slukke for strømmen.
På forsiden af strømforsyningen findes en firecifret produktionskode i formatet ÅÅUU. "ÅÅ" henviser til året, og "UU" henviser til ugenummeret. Ved siden af denne kode vil du se et varenummer og et spændingsområde.
Følgende kombinationer er omfattet af dette ombytningsprogram:
|
Beskrivelse
|
Solgt med
|
Spænding
|
Varenummer
|
Produktionskode
|
40 W-strømforsyning
|
Basispakke eller separat
|
220-240 V
|
S040WN2400167
|
2038 og lavere
|
40 W-strømforsyning
|
Basispakke eller separat
|
100-120 V
|
S040VN2400167
|
2037 og lavere
|
40 W-strømforsyning
|
5 m Outdoor Lightstrip
|
220-240 V
|
E040FP2400167
|
2051 og lavere
|
40 W-strømforsyning
|
5 m Outdoor Lightstrip
|
100-120 V
|
S040VN2400167
|
2044 og lavere
|
20 W-strømforsyning
|
2 m Outdoor Lightstrip
|
220-240 V
|
S024BI2400083
|
2143 og lavere
|
20 W-strømforsyning
|
2 m Outdoor Lightstrip
|
100-120 V
|
S024BI2400083
|
2146 og lavere
Eksempel:
Du købte en Calla pullert, der inkluderer en 40 W-strømforsyning. Strømforsyningen, som er 220-240 V, har varenummer "S040WN2400167". Din strømforsyning kan være berørt. Kan tjekkes ved, at de to første cifre (dvs. årstallet) er under 20, eller at begge af følgende er opfyldt:
- De første to cifre i koden er 20
- De sidste to cifre i koden er 38 eller lavere
Så i dette eksempel kan strømforsyningen med varenummer S040WN2400167 have forskellige produktionskoder.
Strømforsyningen med produktionskode 2038 er berørt.
Strømforsyningen med produktionskode 2111 er ikke berørt.