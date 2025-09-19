Support

Philips Hue udendørs strømforsyninger

Udskiftningsprogram

Philips Hue udendørs strømforsyning

Din sikkerhed er vigtigst for os

Efter omfattende test har vi opdaget, at nogle Philips Hue 20 W og 40 W udendørs strømforsyninger i meget sjældne tilfælde kan blive beskadiget på grund af vandindtrængning, hvilket kan forårsage kortslutning og resultere i en elektrisk ladet strømforsyning. I våde forhold kan dette potentielt føre til elektrisk stød ved berøring eller udgøre en brandrisiko for de omgivende materialer. 

Disse strømforsyninger blev leveret sammen med basispakker i følgende produktfamilier eller blev solgt separat mellem 2018 og 2021:

Philips Hue udendørs Lily spot

Lily spots

Philips Hue udendørs Lily XL spot

Lily XL spot

Philips Hue udendørs Calla piedestal

Calla piedestal

Philips Hue udendørs Econic piedestaler

Econic piedestaler

Philips Hue udendørs Impress piedestaler

Impress piedestaler

Philips Hue udendørs Calla stor piedestal

Calla stor piedestal

Udendørs 40 W strømforsyning

Udendørs 40 W strømforsyning

Lightstrip Outdoor 5 m

Lightstrip Outdoor 5 m

Lightstrip Outdoor 5 m

Lightstrip Outdoor 2 m

For at sørge for, at du føler dig sikker, når du bruger Philips Hue produkter, lancerer vi et udskiftningsprogram for dem med berørte PSU'er. For at undgå risici anbefaler vi forbrugerne at slukke for strømmen, inden de rører ved strømforsyningen ved produktsvigt.

Er min strømforsyning en af de berørte enheder?

For at finde ud af, om du kan få din strømforsyning ombyttet, skal du først tage stikket ud af stikkontakten eller slukke for strømmen.

På forsiden af strømforsyningen findes en firecifret produktionskode i formatet ÅÅUU. "ÅÅ" henviser til året, og "UU" henviser til ugenummeret. Ved siden af denne kode vil du se et varenummer og et spændingsområde.

Følgende kombinationer er omfattet af dette ombytningsprogram:

Beskrivelse

Solgt med

Spænding

Varenummer

Produktionskode

40 W-strømforsyning

Basispakke eller separat

220-240 V

S040WN2400167

2038 og lavere

40 W-strømforsyning

Basispakke eller separat

100-120 V

S040VN2400167

2037 og lavere

40 W-strømforsyning

5 m Outdoor Lightstrip

220-240 V

E040FP2400167

2051 og lavere

40 W-strømforsyning

5 m Outdoor Lightstrip

100-120 V

S040VN2400167

2044 og lavere

20 W-strømforsyning

2 m Outdoor Lightstrip

220-240 V

S024BI2400083

2143 og lavere

20 W-strømforsyning

2 m Outdoor Lightstrip

100-120 V

S024BI2400083

2146 og lavere

 

Eksempel:

Du købte en Calla pullert, der inkluderer en 40 W-strømforsyning. Strømforsyningen, som er 220-240 V, har varenummer "S040WN2400167". Din strømforsyning kan være berørt. Kan tjekkes ved, at de to første cifre (dvs. årstallet) er under 20, eller at begge af følgende er opfyldt:

  • De første to cifre i koden er 20
  • De sidste to cifre i koden er 38 eller lavere

Så i dette eksempel kan strømforsyningen med varenummer S040WN2400167 have forskellige produktionskoder.

Strømforsyningen med produktionskode 2038 er berørt.

Strømforsyningen med produktionskode 2111 er ikke berørt.

Hvordan får jeg en ny strømforsyning uden beregning?

Udfyld formularen, der er linket til nedenfor. Tilføj et billede af strømforsyningens forside, hvor den firecifrede produktionskode og varenummeret ses tydeligt. 

Gå til formularen til anmodning om udskiftning

Tilføj et billede af strømforsyningens forside, hvor den firecifrede produktionskode ses tydeligt.

Philips Hue udendørs AC/DC LED-strømforsyninger (EU)
Philips Hue udendørs LED-driver (USA)
PSU-mærkat

Hvis du har spørgsmål eller har brug for at udskifte mere end tre strømforsyninger, bedes du kontakte os direkte.

Kontakt os

