For at finde ud af, om du kan få din strømforsyning ombyttet, skal du først tage stikket ud af stikkontakten eller slukke for strømmen.

På forsiden af strømforsyningen findes en firecifret produktionskode i formatet ÅÅUU. "ÅÅ" henviser til året, og "UU" henviser til ugenummeret. Ved siden af denne kode vil du se et varenummer og et spændingsområde.

Følgende kombinationer er omfattet af dette ombytningsprogram:

Beskrivelse Solgt med Spænding Varenummer Produktionskode 40 W-strømforsyning Basispakke eller separat 220-240 V S040WN2400167 2038 og lavere 40 W-strømforsyning Basispakke eller separat 100-120 V S040VN2400167 2037 og lavere 40 W-strømforsyning 5 m Outdoor Lightstrip 220-240 V E040FP2400167 2051 og lavere 40 W-strømforsyning 5 m Outdoor Lightstrip 100-120 V S040VN2400167 2044 og lavere 20 W-strømforsyning 2 m Outdoor Lightstrip 220-240 V S024BI2400083 2143 og lavere 20 W-strømforsyning 2 m Outdoor Lightstrip 100-120 V S024BI2400083 2146 og lavere

Eksempel:

Du købte en Calla pullert, der inkluderer en 40 W-strømforsyning. Strømforsyningen, som er 220-240 V, har varenummer "S040WN2400167". Din strømforsyning kan være berørt. Kan tjekkes ved, at de to første cifre (dvs. årstallet) er under 20, eller at begge af følgende er opfyldt:

De første to cifre i koden er 20

De sidste to cifre i koden er 38 eller lavere

Så i dette eksempel kan strømforsyningen med varenummer S040WN2400167 have forskellige produktionskoder.

Strømforsyningen med produktionskode 2038 er berørt.

Strømforsyningen med produktionskode 2111 er ikke berørt.