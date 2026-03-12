Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Stelle sicher, dass Du alles hast, was Du benötigst

Erstelle Dein Set
Bridge Pro

Bridge Pro

99,99 €

Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack) ist eine Bridge erforderlich

Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Dieses Produkt ist für smarte Lampen. Das kabelgebundene Modul sorgt dafür, dass Deine Philips Hue Leuchten mit Strom versorgt und steuerbar bleiben, auch wenn jemand den Wandschalter ausschaltet. Dank Stromversorgung über die Hausverkabelung benötigst Du keine Batterien. Installiere ihn hinter Deinem Wandschalter oder in der Decke oberhalb Deiner Leuchte, sofern dort ein Neutralleiter vorhanden ist. Nach der Installation kannst Du mit Deinem vorhandenen Schalter nutzen, um Leuchten in Räumen und Zonen zu steuern oder mit einem einfachen Tastendruck durch Deine bevorzugten, voreingestellten Lichtszenen zu wechseln. Erfordert eine Hue Bridge, die für die lokale Steuerung eine zuverlässige Zigbee Verbindung nutzt, sodass Deine Leuchten auch bei WLAN-Ausfall reagieren. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Sorgt dafür, dass Hue Lampen erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Neutralleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich

Angesagte Produkte

Neu
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (1 Kanal) für herkömmliche Lampen

Nicht-smarte Lichter Hue hinzufügen
Steuerung per App und Sprache
Keine Batterie erforderlich
Mit einer Bridge mehr Funktionen freischalten

49,99 €

Erstelle Dein Set
Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich

79,99 €

Tap Dial Schalter weiß

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay