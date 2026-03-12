Entertainment Starter-Set: 2 Hue Play Lightbars + Bridge
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Über Entertainment Starter-Set: 2 Hue Play Lightbars + Bridge
Bring Dein Entertainment-Erlebnis auf ein neues Level mit zwei Philips Hue Play Lightbars in Schwarz und einer Hue Bridge. Erzeuge farbenfrohe Lichtverläufe rund um Deinen Fernseher oder Gaming-Bereich und profitiere von präziser Farbanpassung durch Chromasync. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Filmen, Spielen und Musik über eine kompatible Hue Sync Lösung oder schaffe die passende Lichtstimmung mit individuell gestalteten Szenen. Genieße smarte Steuerung und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit der Hue App oder per Sprachsteuerung über kompatible Sprachassistenten.
- 2 Hue Play Lightbars + Hue Bridge
- Farbige Lichtverläufe für TV und Gaming
- Präzise Farbanpassung mit Chromasync
- Synchronisiere Licht mit Filmen, Spielen und Musik
- Steuerung per App oder Sprachbefehl
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874930
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Tischleuchte Hue Play
- 2
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
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