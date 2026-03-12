Die Philips Moonshine LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazitgrau besteht aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Das minimalistische Design bietet eine Lichtverteilung in zwei Richtungen, um Ihre Wand mit ausreichend gestreutem warmweißen Licht zu versorgen.

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Wasserbeständig