Smartes Licht wie beim Gamingstar

Smartes Licht wie beim Gamingstar

Philips Hue x Elias Nerlich

Game Changing Sync mit der neuen Sync Box 8k

Ein perfektes Heimkino kann jeder eindrucksvoll beleuchten. Aber einen kargen Waschsalon in ein Gaming-Paradies zu verwandeln, das können nur Elias Nerlich mit Philips Hue! Entdecke den Game Changer: die neue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k und weitere Produkte für Deinen perfekten Gaming Space.

Hue Bridge, Lampen und Dimmschalter

TV-Sync Setup in 3 Schritten

Um Deinen TV mit smartem Licht zu synchronisieren, brauchst Du nur ein Lichtprodukt, die Philips Hue Bridge und die Philips Hue Play HDMI Sync Box – jetzt neu mit 8k Funktionalität. Für die volle Entertainment Experience kannst Du Dich noch weiter ausstatten.

  • Die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k
  • Die Philips Hue Bridge Steuerungszentrale
  • Jedes Philips Hue White & Color Ambiance Produkt

Das Herzstück für Dein Entertainment

Jetzt neu: Hol Dein Gaming auf nächste Level mit der HDMI Sync Box 8k und reaktivem, farbigem Licht! In Echtzeit synchronisiert sie Dein Philips Hue Licht mit dem Geschehen auf Deinem TV. Kompatibel mit HDR10+ und Dolby Vision!

Das Herzstück für Dein Entertainment
  • Synchronisiert Licht mit Deiner Konsole & TV
  • Jetzt mit 8K 60Hz und 4K 120Hz Inhalten synchronisieren
  • Synchronisation ohne Lagging
  • Einfache Verbindung über 4 HDMI-Zugänge

Gaming Produkte fürs ganze Zimmer

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

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Bringe Licht und Sound miteinander in Einklang

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  • 1 Hue Play HDMI Sync Box 8k
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Fragen & Antworten

Wie funktioniert Philips Hue Sync?

Welche Philips Hue Produkte kann ich mit dem Feature Entertainment nutzen?

Was brauche ich, um meine smarten Lampen mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box zu synchronisieren?

Wie richte ich einen Entertainment-Bereich am besten ein?

Wie kann ich mit Hue Sync Netflix ansehen?

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