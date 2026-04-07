En su núcleo, las luces LED con Bluetooth incluyen un chip compacto que recibe comandos por ondas de radio de corto alcance (unos 10 m). Cuando utilizas la aplicación o un asistente de voz compatible, esa señal indica a cada luz que se ilumine, se atenúe o cambie de color.

Como el control se realiza localmente, las respuestas son rápidas y fiables. Aunque se caiga Internet, tus luces seguirán funcionando. Cada bombilla recuerda su último ajuste, por lo que se enciende exactamente como la dejaste.

Las modernas bombillas Bluetooth Philips Hue también son compatibles con Zigbee. Eso significa que si alguna vez añades un Hue Bridge, no tendrás que sustituir nada: basta con emparejar tus bombillas actuales y desbloquear automatizaciones, sensores y sincronización de entretenimiento para toda la casa.