15 de enero de 2026
Las luces LED Bluetooth ponen la magia de la iluminación conectada al alcance de todos. Sin necesidad de un concentrador, puedes controlar las luces directamente desde tu teléfono, transformar el aspecto de una habitación en segundos y descubrir lo fácil que es vivir con una iluminación que te responde.
La gama Philips Hue Bluetooth se creó para las personas que quieren probar la iluminación inteligente sin complejidad. Puedes iluminar tu rutina matutina, establecer la luz de lectura perfecta o relajarte con suaves tonos nocturnos, todo ello con un toque o una orden de voz.