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Dormitorio iluminado con luces bluetooth para control inalámbrico y ambiente personalizable mediante bombillas inteligentes bluetooth

Luces LED Bluetooth: tu primer paso hacia la iluminación inteligente

15 de enero de 2026

Las luces LED Bluetooth ponen la magia de la iluminación conectada al alcance de todos. Sin necesidad de un concentrador, puedes controlar las luces directamente desde tu teléfono, transformar el aspecto de una habitación en segundos y descubrir lo fácil que es vivir con una iluminación que te responde.

La gama Philips Hue Bluetooth se creó para las personas que quieren probar la iluminación inteligente sin complejidad. Puedes iluminar tu rutina matutina, establecer la luz de lectura perfecta o relajarte con suaves tonos nocturnos, todo ello con un toque o una orden de voz.

¿Qué son las luces LED Bluetooth?

Las luces LED Bluetooth combinan LED de bajo consumo con control Bluetooth inalámbrico. A diferencia de las bombillas inteligentes más antiguas que dependen de Wi-Fi o de un concentrador central, estas bombillas se conectan directamente a tu smartphone o tableta con la aplicación Philips Hue.

 

Aplicación móvil Philips Hue que muestra un fácil control de la iluminación con Bluetooth para bombillas inalámbricas y configuración de iluminación inteligente

Puedes encenderlas o apagarlas, atenuarlas o cambiar la temperatura de color al instante, sin necesidad de puente, Wi-Fi o conexión de datos. Para los principiantes, es una forma plug-and-play de probar cómo la iluminación inteligente puede cambiar tu espacio.

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¿Cómo funcionan las luces LED Bluetooth?

En su núcleo, las luces LED con Bluetooth incluyen un chip compacto que recibe comandos por ondas de radio de corto alcance (unos 10 m). Cuando utilizas la aplicación o un asistente de voz compatible, esa señal indica a cada luz que se ilumine, se atenúe o cambie de color.

Como el control se realiza localmente, las respuestas son rápidas y fiables. Aunque se caiga Internet, tus luces seguirán funcionando. Cada bombilla recuerda su último ajuste, por lo que se enciende exactamente como la dejaste.

Las modernas bombillas Bluetooth Philips Hue también son compatibles con Zigbee. Eso significa que si alguna vez añades un Hue Bridge, no tendrás que sustituir nada: basta con emparejar tus bombillas actuales y desbloquear automatizaciones, sensores y sincronización de entretenimiento para toda la casa.

Dispositivo Philips Hue Bridge ampliando el control de iluminación mediante Bluetooth a un sistema completo de iluminación inalámbrica de un hogar inteligente

Más información sobre la red Zigbee.

Cómo conectar luces LED a Bluetooth

La configuración lleva tan solo unos minutos:

  1. Instala tus luces con Bluetooth, como una bombilla Philips Hue o tiras de luces.
  2. Descarga la aplicación Philips Hue y selecciona el modo Bluetooth al iniciar.
  3. Añade la luz y sigue las instrucciones en pantalla para emparejar.
  4. Nombra y agrupa tus luces por habitaciones.
  5. Disfruta de las Escenas , las Rutinas o el control por voz con Alexa o Google Assistant.

¿Prefieres un interruptor físico? Añade el Hue dimmer switch para controlar tus luces Bluetooth sin teléfono.

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Cuándo actualizar - Bluetooth vs. Hue Bridge

El control Bluetooth es perfecto para empezar, pero su alcance y capacidad son limitados. El Hue Bridge, un pequeño dispositivo que se conecta a tu router Wi-Fi, desbloquea la experiencia completa de iluminación inteligente.

Como todas las bombillas habilitadas para Bluetooth contienen también Zigbee, la actualización no conlleva ningún esfuerzo. Basta con añadir un Bridge y conectar las luces existentes para que todas las funciones se amplíen automáticamente.

Bluetooth vs Wi-Fi vs Hue Bridge

Bluetooth

Wi-Fi (genérico)

Hue Bridge (Zigbee)

Configuración

Más fácil
Moderado
Simple con el hub

Rango de control

~10 m / 30 pies
Depende del router
Malla para toda la casa

Máx. de luces

10
Varía
50+

Es necesario tener Internet

No
Normalmente sí
Solo para uso remoto

Automatismos

Básico
Limitado
Rutinas avanzadas + sincronización

Bluetooth es ideal para apartamentos, dormitorios o para cualquiera que empiece poco a poco. Cuando estés listo para controlar toda la casa, el Hue Bridge amplía tus posibilidades al instante.

 

 

Ideas cotidianas para utilizar las luces LED Bluetooth

  • Impulso matutino: los tonos fríos de la luz del día te ayudan a despertarte de forma natural.
  • Tiempo de concentración: la luz blanca brillante neutra mejora la productividad.
  • Noche de cine: los tonos cálidos atenuados crean un resplandor acogedor.
  • Modo Fiesta: colores vibrantes sincronizados con tu lista de reproducción.
  • Calma vespertina: unos tonos suaves color ámbar ayudan a la relajación.

La iluminación no es sólo práctica: determina cómo te sientes y cómo funcionas. Explora combinaciones hasta que encuentres tu ambiente perfecto.

Escena de sala de estar que muestra unas bombillas inteligentes con Bluetooth para iluminación ambiental y control de color inalámbrico

Solución de problemas y consejos

  • ¿La luz no se conecta? Asegúrate de que el Bluetooth está activo y la bombilla está a menos de 10 metros.
  • ¿Has perdido la conexión? Reinicia la bombilla y vuelve a abrir la aplicación Bluetooth Hue.
  • ¿Múltiples usuarios? Cada dispositivo puede emparejarse por separado dentro del alcance.
  • Los nombres importan. Pon nombres descriptivos como "Lámpara de dormitorio" o "Luz de escritorio" para el control por voz.
  • Actualiza fácilmente. Añadir un Bridge mantiene todas las luces LED con Bluetooth que ya tengas; tan solo amplías el control.

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De una habituación a toda tu casa

Empieza poco a poco, quizás con un par de lámparas de mesa inteligentes o una tira de luz detrás del televisor, y observa cómo la iluminación cambia tu espacio. A medida que crezcan tus necesidades, añade sensores, interruptores o un Hue Bridge para ampliar sin problemas.

Dos mujeres relajándose en un salón iluminado con luces bluetooth y bombillas inalámbricas controladas mediante una aplicación de smartphone

Esa es la belleza de Philips Hue: un sistema que evoluciona contigo, combinando simplicidad, confort y creatividad en cada punto de luz.

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