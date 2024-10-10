Las mejores ideas de luminarias para tu salón

Cuando se trata de ideas de iluminación para la sala de estar, atrévete con la iluminación de acento. Las luces de acento están diseñadas para resaltar rasgos especiales, como chimeneas u objetos específicos, como fotografías o cuadros. Las luces de acento pueden incluso ser una declaración llamativa en sí mismas.

Las bombillas Philips Hue Lightguide son un ejemplo perfecto. Fabricadas en cristal transparente soplado a mano, las bombillas Lightguide son una pieza llamativa. Los reflejos del tubo interior y el revestimiento crean un efecto de luz único que complementa la exclusiva forma de la bombilla. Puedes elegir entre un globo pequeño o grande, una forma de elipse o triangular y el modelo Edison. Utilízalas en tus lámparas de mesa existentes (no requieren pantalla), ya que combinarán perfectamente con tu decoración. ¿O por qué no colgarlas sobre la mesa auxiliar o el rincón de lectura usando el cable con revestimiento de tela a juego y su elegante cierre?