Las mejores ideas de luminarias para tu salón

El salón es el lugar en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo en casa. Ya sea para recibir a invitados como para relajarte en el sofá después de un largo día, la iluminación del salón juega un papel importante para crear el estado de ánimo adecuado o relajarse. Sigue leyendo y descubre cómo iluminar de la mejor forma tu salón para cualquier ocasión con estas ideas de iluminación para el salón.
Encuentra las luminarias y lámparas adecuadas para el salón
La iluminación puede ser ambiental, de acento y funcional. No importa si tu sala de estar es grande o pequeña; igualmente, necesitarás varias fuentes de cada uno de estos tipos de iluminación. Una mezcla hábilmente elegida de estos tres tipos de iluminación tiene el poder de transformar su atmósfera.
La clave para crear la atmósfera de iluminación adecuada en tu sala de estar es elegir la luminaria adecuada para complementar cada actividad que tú y tu familia realicéis en ese espacio. Además, ten en cuenta que las lámparas y luminarias deben complementar el diseño interior y el mobiliario de la habitación.
Iluminación de ambiente para la sala de estar
La iluminación de ambiente, a menudo llamada luz ambiental, ilumina toda la habitación de manera uniforme. Si estás buscando ideas de iluminación con plafones para la sala de estar, la clave es combinar dos tipos diferentes de luminarias de techo para lograr el equilibrio adecuado de luz al tiempo que añades interés visual y creas ambiente.
Luminarias para iluminación ambiental
Las luces colgantes, los apliques o los focos empotrados se pueden combinar para añadir toques decorativos. Los paneles de techo son otra opción. Además, si buscas un plafón con un verdadero factor sorpresa, el panel Datura no te decepcionará. El plafón Datura tiene dos fuentes de luz regulables que se pueden configurar en la combinación de colores que elijas. Su gran luz principal difunde uniformemente un baño de luz hacia abajo, mientras que su retroiluminación proyecta un resplandor de luz difuminada hacia el techo. Dos luces en una para un centro de mesa decorativo excepcional. El plafón Datura se presenta en cuatro formas delgadas, elegantes y sin marco:
Elegantes lámparas para salón
Las lámparas de mesa y de pie son una forma sencilla y flexible de añadir toques de luz en la sala de estar. Si añades bombillas inteligentes con capacidad de color a las luminarias de la sala de estar existentes, puedes regular y bajar su intensidad, así como configurarlas en el color que desees. Si buscas algo elegante y sofisticado, opta por una lámpara de mesa Flourish o Iris. ¿Quieres iluminar un rincón oscuro? Una lámpara de pie Signe gradient, gracias a su esbelto perfil, puede meterse en los espacios más pequeños. Cuando tengas las lámparas de tu sala de estar colocadas, establece una escena de luz en todas ellas para que coincida con el estado de ánimo: fiesta, noche de cine o relax en el sofá.
Luminarias para la iluminación de tareas
La iluminación de tareas para pasar el rato en la sala de estar, como la lectura y los juegos en familia, se pueden disfrutar mejor con lámparas colgantes bajas, plafones o lámparas de pie y de mesa. La mejor parte de las luces colgantes es que no se interponen en el camino del movimiento en la habitación, ¡no hay cables de alimentación con los que tropezar!
Luminarias para iluminaciÃ³n de acento
Cuando se trata de ideas de iluminación para la sala de estar, atrévete con la iluminación de acento. Las luces de acento están diseñadas para resaltar rasgos especiales, como chimeneas u objetos específicos, como fotografías o cuadros. Las luces de acento pueden incluso ser una declaración llamativa en sí mismas.
Las bombillas Philips Hue Lightguide son un ejemplo perfecto. Fabricadas en cristal transparente soplado a mano, las bombillas Lightguide son una pieza llamativa. Los reflejos del tubo interior y el revestimiento crean un efecto de luz único que complementa la exclusiva forma de la bombilla. Puedes elegir entre un globo pequeño o grande, una forma de elipse o triangular y el modelo Edison. Utilízalas en tus lámparas de mesa existentes (no requieren pantalla), ya que combinarán perfectamente con tu decoración. ¿O por qué no colgarlas sobre la mesa auxiliar o el rincón de lectura usando el cable con revestimiento de tela a juego y su elegante cierre?
Ideas de iluminación con tiras LED para la sala de estar
Para cualquier actividad que estés haciendo en la sala de estar, necesitarás el ambiente adecuado. Y una forma inteligente de acertar es usar tiras LED para interior. Te ofrecen la flexibilidad de adaptar tu sala de estar a cualquier estado de ánimo y a todas las actividades, desde una noche romántica hasta una sesión de juego total.
Dado que una sala de estar incluye diferentes zonas de iluminación, es importante considerar varias opciones. La colección de tiras LED Philips Hue incluye una gama de tiras LED inteligentes que se pueden utilizar para superficies largas, como cornisas del techo, o espacios más pequeños, como estantes de librerías.
Explora nuestras tiras LED y encuentra las que mejor se adapten a tu sala de estar.
Las tiras de luz también son una forma increíblemente versátil de hacer destacar los muebles con luz inteligente. Dóblalas y dale forma para obtener luz y color justo donde lo necesites.
Otras opciones de iluminación para la sala de estar
Si tu sala de estar es grande o carece de luz natural, debes considerar todas las fuentes de luz que necesitarás para iluminarla de manera uniforme. Los focos empotrables con apliques murales son una gran combinación para iluminar una habitación grande de forma general. Para rincones oscuros o rincones de lectura, opta por lámparas de pie altas ajustables o lámparas colgantes que proporcionen luz desde arriba. Las tiras de luz LED son perfectas para crear un efecto de luz suave pero uniforme en espacios oscuros o sombríos, como detrás del televisor, vitrinas o plantas de interior.
Consejo: Usa una de las escenas de iluminación de la aplicación Hue que coincida con el estado de ánimo que intentas crear. ¡Puede guardar sus favoritos para que pueda seleccionarlos fácilmente cuando lo desee!