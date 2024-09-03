¿Eres más de consola? Usa la Play HDMI sync box 8K, que admite la imagen de la máxima calidad para una experiencia definitiva de sincronización de la luz. Usando sus cuatro puertos HDMI, puedes conectar cualquier consola de juegos que uses y, a continuación, sincronizar tus juegos con las luces que te rodean.

Para la iluminación, usa la Hue Play gradient lightstrip para TV: está disponible en tres tamaños e incluye clips de montaje, lo que facilita la conexión a la parte posterior del televisor.

Para una combinación adicional de luces de colores, coloca un tubo de luz Play gradient, que puedes girar para conseguir el ángulo perfecto, debajo del televisor. Recuerda que puedes sincronizar hasta 10 luces a la vez, por lo que puedes añadir más por la habitación para conseguir un efecto totalmente envolvente.