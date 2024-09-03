5 de septiembre de 2024
Tanto si quieres crear la escena de batalla en solitario definitiva o un espacio donde tú y tus amigos podáis matar enemigos juntos, las luces de gaming crean experiencias de siguiente nivel. Aquí tienes nuestras mejores ideas de iluminación para salas gaming.
Luces de juegos para tu PC
Las luces para salas de gaming para configuraciones de PC están diseñadas para brindarte una experiencia verdaderamente inmersiva, especialmente cuando las sincronizas con tu pantalla.
Retroiluminación para monitores
Las tiras de luz Hue Play gradient lightstrip para PC se diseñaron para la retroiluminación de monitores. Hecha para configuraciones de uno o tres monitores, la tira de luz se conecta fácilmente a la parte posterior de los monitores con los soportes incluidos. Las tiras de luz cuentan con leds controlables individualmente con "zonas" de color, lo que garantiza una combinación uniforme de luz.
Lámparas gaming para un mayor impacto
Todas las luces Hue con capacidad de color se pueden añadir a la configuración de una sala gaming y sincronizarse con la pantalla. Nuestras mejores opciones son las barras de luces Play barras de luces Play, que se pueden tender o colocar en posición vertical a ambos lados del monitor. Una lámpara de mesa Signe también se puede usar a ambos lados de la configuración de juegos del PC para un degradado adicional de luz de colores.
Sincroniza las luces de gaming
Una vez que tengas las tiras de luz en posición, puedes configurarlas para un solo color o para varios colores, para disfrutar de un brillo colorido alrededor del monitor. Pero puedes hacer algo mejor: sincronizarlos con la pantalla, para regular la intensidad de las luces y para que parpadeen al ritmo de la acción del juego. La aplicación de escritorio gratuita Hue Sync te permite sincronizar lo que tengas en el monitor con las luces de la sala de juegos de tu PC.
Luces de juegos para tu TV
¿Eres más de consola? Usa la Play HDMI sync box 8K, que admite la imagen de la máxima calidad para una experiencia definitiva de sincronización de la luz. Usando sus cuatro puertos HDMI, puedes conectar cualquier consola de juegos que uses y, a continuación, sincronizar tus juegos con las luces que te rodean.
Para la iluminación, usa la Hue Play gradient lightstrip para TV: está disponible en tres tamaños e incluye clips de montaje, lo que facilita la conexión a la parte posterior del televisor.
Para una combinación adicional de luces de colores, coloca un tubo de luz Play gradient, que puedes girar para conseguir el ángulo perfecto, debajo del televisor. Recuerda que puedes sincronizar hasta 10 luces a la vez, por lo que puedes añadir más por la habitación para conseguir un efecto totalmente envolvente.
Oficina de día, sala de juegos por la noche
No todo el mundo tiene la suerte de disponer de un espacio dedicado exclusivamente a los juegos; por ejemplo, tu sala de juego puede funcionar como dormitorio o despacho. Por suerte, tus luces inteligentes pueden crear la atmósfera perfecta tanto si estás jugando como si no.
Si tu sala de juegos también es una oficina, prueba a ajustar las luces de la sala de juegos a la receta de luz Concentración mientras trabajas. Muestra un entorno de luz blanca que te ayuda a concentrarte. ¿Tu espacio de juego también es un dormitorio? Prueba el automatismo Ir a dormir, que lentamente convierte las luces en un brillo cálido y indica que es hora de dormir, ¡se acabaron las sesiones de juego nocturnas!