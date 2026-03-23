11 de febrero de 2026
Entrar en una experiencia de cine en casa en 2026 no es solo una cuestión de tamaño de la pantalla o de profundidad de los graves. Se trata de la atmósfera. Hoy en día, la mejora más solicitada por los amantes del cine o los jugadores son las luces que se sincronizan con el televisor, una tecnología que difumina los límites entre el mundo de la pantalla y la habitación. Tanto si estás luchando en un videojuego de alto riesgo como viendo una obra maestra cinematográfica, "iluminación envolvente" crea un ambiente en el que cada relámpago y cada resplandor del atardecer se sienten en todo el espacio.