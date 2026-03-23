11 de febrero de 2026 Entrar en una experiencia de cine en casa en 2026 no es solo una cuestión de tamaño de la pantalla o de profundidad de los graves. Se trata de la atmósfera. Hoy en día, la mejora más solicitada por los amantes del cine o los jugadores son las luces que se sincronizan con el televisor, una tecnología que difumina los límites entre el mundo de la pantalla y la habitación. Tanto si estás luchando en un videojuego de alto riesgo como viendo una obra maestra cinematográfica, "iluminación envolvente" crea un ambiente en el que cada relámpago y cada resplandor del atardecer se sienten en todo el espacio.

¿Qué son las luces LED que se sincronizan con el televisor?

En esencia, esta tecnología implica luces LED inteligentes que se sincronizan con la televisión probando los colores en la pantalla en tiempo real. En lugar de un brillo estático, estas luces son dinámicas: reflejan el movimiento y la paleta de tu contenido. Si un coche rojo atraviesa la parte izquierda de tu pantalla, las luces de detrás de la parte izquierda de tu televisor pulsarán en rojo al unísono.

Este efecto, a menudo denominado "iluminación sesgada", tiene dos finalidades. En primer lugar, proporciona una inmersión total, haciendo que la pantalla parezca mucho mayor que sus dimensiones físicas. En segundo lugar, es una herramienta funcional para la salud ocular; al proporcionar un suave resplandor detrás de la pantalla, reduce el fuerte contraste entre un televisor brillante y una habitación oscura, disminuyendo significativamente la fatiga ocular durante las largas sesiones de binge-watching.

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Cómo sincronizar las luces LED con la televisión: información general paso a paso

Si buscas cómo sincronizar luces LED con la televisión, hay dos caminos principales para lograr ese efecto "Ambilight" profesional.

1. Usar un sync box de hardware

Para la experiencia más precisa, sin retrasos, una caja de hardware (como Philips Hue Play HDMI sync box) es la regla de oro. Conectas tus fuentes multimedia -como un dispositivo de streaming, una caja de cable o una consola de videojuegos- a la caja de sincronización, y la caja a tu televisor. Intercepta la señal digital, analiza los colores y dice a tus luces exactamente lo que tienen que hacer con una precisión de milisegundos.

2. Aplicaciones nativas de Smart TV

Muchos televisores inteligentes modernos disponen ahora de aplicaciones nativas que gestionan la sincronización internamente. Esto es ideal para los usuarios que utilizan principalmente aplicaciones de streaming integradas y quieren evitar cables adicionales.

Mejora la visualización: Philips Hue para televisiones LG y Samsung

Transforma tu salón en una experiencia de cine en casa envolvente mediante la sincronización de las luces inteligentes Philips Hue con tu televisión LG o televisión Samsung favorita. Mientras las configuraciones tradicionales necesitan Philips Hue Play HDMI sync box para reflejar la pantalla, los dueños de los modelos de LG y Samsung modernos pueden disfrutar de una experiencia inmersiva mediante la aplicación Philips Hue Sync TV.

Esta integración nativa permite que tus luces reaccionen instantáneamente a todo lo que aparece en pantalla -incluidas las aplicaciones de streaming integradas y las consolas de juegos-, proporcionando un efecto "Ambilight" sin fisuras y de baja latencia, sin necesidad de hardware adicional. Tanto si juegas como si ves contenido Dolby Vision de calidad cinematográfica, Philips Hue proporciona la mejora atmosférica definitiva.

Empieza con la aplicación Hue Sync TV

Paso 1 Comprueba la compatibilidad de tu televisor La aplicación está disponible en muchos televisores Samsung y LG. Consulta la disponibilidad en la tienda de aplicaciones de tu TV. 1, 2 Ver televisores Samsung compatibles Ver televisores LG compatibles Paso 2 Configura tu sistema Hue Necesitarás Hue Bridge y luces Hue con capacidad de color. Una vez hecha la instalación, puedes crear un área de ocio en la aplicación Hue. Comprar Hue Bridge

Paso 3 Descarga la aplicación Ve a la App Store del televisor para descargar y comprar la aplicación allí mismo y luego conéctala a tu sistema Hue.

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La diferencia Philips Hue: Por qué importa el ecosistema

Mientras que muchos productos ofrecen una combinación de colores básica, el ecosistema Philips Hue está pensado para los cines en casa de alto rendimiento. La clave es Hue Bridge y el Bridge Pro más avanzado, un hub inteligente específico que permite a las luces comunicarse en una frecuencia independiente del wifi, lo que garantiza que la luz no vibre ni en las escenas de mucha acción.

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Más allá de la pantalla: crear una "zona de entretenimiento"

Uno de los aspectos más inspiradores de las luces que se sincronizan con los televisores es la posibilidad de ampliar la experiencia a toda la habitación. Mediante la aplicación Hue, puedes crear un "Área de entretenimiento" virtual. Dices a la aplicación dónde están exactamente las luces, en el suelo, en una estantería o en el techo, y el sistema trata el salón como un canvas en 3D.

Juego inmersivo con HDMI 2.1

Para los jugadores, lo que está en juego es más importante. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K más reciente admite señales de ancho de banda alto (HDMI 2.1), lo que significa que no tienes que sacrificar frecuencias de actualización de 120 Hz o VRR a causa de la iluminación. Las luces reaccionan a cada explosión y fogonazo, creando una experiencia de juego envolvente que realmente parece "next-gen".

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Noche de cine: del salón al cine

Cuando estés listo para una película, puedes ajustar el nivel de "Intensidad". Para un drama romántico, podrías elegir una transición sutil y de desvanecimiento lento. Para una película de superhéroes, puedes cambiar la intensidad a "Alta" para asegurar que las luces se mantienen con cortes rápidos.

Consejos profesionales para la mejor configuración de sincronización de la televisión

La distancia importa: coloca tu televisión aproximadamente a una distancia de 6 a 12 pulgadas para permitir que la luz se difunda adecuadamente.

Color de la pared: Una pared blanca o de color claro proporciona la reproducción del color más precisa.

Sincronización con música: recuerda que las luces de la televisión no son solo para imágenes. La mayoría de los sistemas de sincronización incluyen un modo musical que convierte tu salón en una sala de conciertos reaccionando al ritmo.

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