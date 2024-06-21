Automatiza tus luces para que te den la bienvenida a casa, ilumina tu jardín delantero y la entrada de tu casa automáticamente y mucho más, ¡solo con Philips Hue!
Siéntete bienvenido en casa
Descubre la iluminación inteligente para las entradas
Luces tan inteligentes que te dan la bienvenida a casa
No vuelvas nunca más a casa a oscuras. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando estés cerca de tu casa y se apaguen cuando te vayas con los automatismos Llegar a casa y Salir de casa.
Enciende las luces con el movimiento
Enciende automáticamente las luces cuando el sensor exterior detecte actividad y siéntete más seguro en tu entorno. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, dejando al descubierto a los invitados no deseados y ayudándote a sentirte más seguro en tu entorno.
Haz que parezca que estás en casa
¡Disfruta de tranquilidad con un toque en la aplicación Philips Hue! Crea una automatización de presencia Mimic Presence para que parezca que estás en casa, incluso si no lo estás, o enciende y apaga las luces desde cualquier parte del mundo.
Productos de exterior más populares
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily XL
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Resonate
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
Tira de luz para exteriores 5 metros
239,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
349,99 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnalda de luces Festavia
119,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pedestal para exteriores Calla
129,99 €
Hue White and Color Ambiance
Proyector para exteriores Discover
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural para exteriores Appear
159,99 €
Hue White and Color Ambiance
LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS
189,99 €
Hue
Sensor de exterior
49,95 €
Hue
Proyector Philips Hue Secure con cámara
309,99 €
Hue White and Color Ambiance
Resonate Downward
119,99 €
Hue
Fuente de alimentación de 100 W para exteriores
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)
189,99 €
Descubre el embellecimiento de jardín
Mejora tu espacio exterior
Con la iluminación exterior de Philips Hue, puedes transformar tu jardín para cualquier ocasión con una luz inteligente hermosa y colorida.
Más información sobre Philips Hue
Philips Hue es un sistema inteligente de iluminación inalámbrica que te permite controlar fácilmente la luz y crear el entorno adecuado para cualquier momento dentro y fuera. Haz que tus exteriores cobren vida con una gama de luces de exterior diseñadas especialmente.
Luces de exterior
Elige entre nuestra colección de luces de exterior, especialmente diseñadas para cualquier condición climática.
Hue Bridge
El corazón de tu sistema de iluminación inteligente, el puente te permite conectar hasta 50 luces de interior y exterior y desbloquear infinitas posibilidades.
Controles
Hay muchas maneras inteligentes de controlar la iluminación de tu hogar, desde la aplicación Philips Hue hasta los interruptores inteligentes inalámbricos y mucho más.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.