Automatiza tus luces para que te den la bienvenida a casa, ilumina tu jardín delantero y la entrada de tu casa automáticamente y mucho más, ¡solo con Philips Hue!

Siéntete bienvenido en casa con Philips Hue

Descubre la iluminación inteligente para las entradas

geoperimetraje hue para exteriores

Luces tan inteligentes que te dan la bienvenida a casa

No vuelvas nunca más a casa a oscuras. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando estés cerca de tu casa y se apaguen cuando te vayas con los automatismos Llegar a casa y Salir de casa.

Aplicación de iluminación exterior Hue

Enciende las luces con el movimiento

Enciende automáticamente las luces cuando el sensor exterior detecte actividad y siéntete más seguro en tu entorno. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, dejando al descubierto a los invitados no deseados y ayudándote a sentirte más seguro en tu entorno.

temporizadores de la aplicación hue para exteriores

Haz que parezca que estás en casa

¡Disfruta de tranquilidad con un toque en la aplicación Philips Hue! Crea una automatización de presencia Mimic Presence para que parezca que estás en casa, incluso si no lo estás, o enciende y apaga las luces desde cualquier parte del mundo.

Productos de exterior más populares

Foco para exteriores Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily XL
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

Aplique mural para exteriores Resonate

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Resonate
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

Tira de luz para exteriores 5 metros

Hue White and Color Ambiance

Tira de luz para exteriores 5 metros
Tira de luz de 1 x 5 metros
Luz blanca y de colores
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control inteligente con Hue Bridge*

239,99 €

Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*

349,99 €

Guirnalda de luces Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnalda de luces Festavia
Crea un degradado de color
100 LED inteligentes de colores
Cable de 8 metros
Uso en interior y exterior

119,99 €

Pedestal para exteriores Calla

Hue White and Color Ambiance

Pedestal para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

129,99 €

Artículo casi agotado

Proyector para exteriores Discover

Hue White and Color Ambiance

Proyector para exteriores Discover
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

199,99 €

Aplique mural para exteriores Appear

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Appear
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS

Hue White and Color Ambiance

LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS
Cableado
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
Control inteligente con Hue Bridge*

189,99 €

Sensor de exterior

Hue

Sensor de exterior
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Impermeable
Automatiza las luces

49,95 €

Proyector Philips Hue Secure con cámara

Hue

Proyector Philips Hue Secure con cámara
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo HD a 1080p
Luz blanca y de color
Se conecta a la red eléctrica de la casa

309,99 €

Resonate Downward

Hue White and Color Ambiance

Resonate Downward
±10 años de vida útil
Regulación inalámbrica instantánea
Requiere un Hue Bridge

119,99 €

Fuente de alimentación de 100 W para exteriores

Hue

Fuente de alimentación de 100 W para exteriores
Alargador de cable
Puesta en marcha hasta 100 W
Negro

89,99 €

Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

189,99 €

Descubre el embellecimiento de jardín

Mejora tu espacio

Mejora tu espacio exterior

Con la iluminación exterior de Philips Hue, puedes transformar tu jardín para cualquier ocasión con una luz inteligente hermosa y colorida.

Más información sobre Philips Hue

Philips Hue es un sistema inteligente de iluminación inalámbrica que te permite controlar fácilmente la luz y crear el entorno adecuado para cualquier momento dentro y fuera. Haz que tus exteriores cobren vida con una gama de luces de exterior diseñadas especialmente.

Luces de exterior

Luces de exterior

Elige entre nuestra colección de luces de exterior, especialmente diseñadas para cualquier condición climática.
Hue Bridge

Hue Bridge

El corazón de tu sistema de iluminación inteligente, el puente te permite conectar hasta 50 luces de interior y exterior y desbloquear infinitas posibilidades.
Controles

Controles

Hay muchas maneras inteligentes de controlar la iluminación de tu hogar, desde la aplicación Philips Hue hasta los interruptores inteligentes inalámbricos y mucho más.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

