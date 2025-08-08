Deja volar tu imaginación y confía en Philips Hue para sacar el máximo partido a tu espacio exterior. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relax a altas horas una noche de verano.
Mejora tu espacio exterior
Disfruta de la iluminación exterior Hue
Crea el ambiente de exterior perfecto
Transforma un patio deslucido en un hermoso espacio exterior con Philips Hue. Coloca accesorios de colores -desde iluminación de caminos y luces de pared hasta focos y más- por todo tu jardín, utilizando divertidas salpicaduras de color o tonos resplandecientes para preparar el escenario de un increíble evento al aire libre.
Descansa con luz blanca cálida o fría
Alarga tus veladas con la iluminación exterior Philips Hue. Configura el ambiente adecuado en tu patio, balcón o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano, hasta la helada luz diurna del invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.
Luz especial para ocasiones especiales
¿Te visitan amigos o familia? Configura tus luces exteriores para la ocasión. Decora tu espacio con guirnaldas de bombillas globo Festavia: ilumina la fachada de tu hogar con luces Festavia permanentes, coloca tiras de luces a lo largo de los bordes y caminos, o añade toques de luz de colores a tu jardín con balizas y focos; todas estas opciones añaden un toque de magia a tus acogedoras cenas en el balcón, a una barbacoa en el patio o a una fiesta en el porche. Crea coloridas escenas o efectos dinámicos lentos para disfrutar al máximo de estos momentos especiales.
Fácil instalación y ampliación
Ilumina caminos oscuros, destaca elementos de tus zonas verdes o crea ambientes únicos en tu patio. Puedes hacerlo tú mismo utilizando puntos o bolardos de Hue. Un sistema de baja tensión, seguro para utilizarse en el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: ve creando y ampliando a tu gusto.
Productos de exterior más populares
Hue White and Color Ambiance
Pedestal para exteriores Calla
129,99 €
Hue White and Color Ambiance
Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)
189,99 €
Hue White and Color Ambiance
Foco para exteriores Lily
349,99 €
Hue White and Color Ambiance
Tira de luz para exteriores 5 metros
239,99 €
Hue
Extensión de cable para exteriores de 2,5 m
24,99 €
Hue White and Color Ambiance
Aplique mural exterior Impress (baja tensión)
159,99 €
Hue White
Aplique mural para exteriores Lucca
99,99 €
Descubre la bienvenida a casa
Luces que te dan la bienvenida al llegar a casa
Configura las luces para que te den la bienvenida al llegar a casa. Philips Hue ilumina automáticamente tu jardín frontal y tu rampa de garaje cuando llegas a casa.
Más información sobre Philips Hue
Philips Hue es un sistema inteligente de iluminación inalámbrica que te permite controlar fácilmente la luz y crear el entorno adecuado para cualquier momento dentro y fuera. Haz que tus exteriores cobren vida con una gama de luces de exterior diseñadas especialmente.
Luces de exterior
Elige entre nuestra colección de luces de exterior, especialmente diseñadas para cualquier condición climática.
Hue Bridge
El corazón de tu sistema de iluminación inteligente, el puente te permite conectar hasta 50 luces de interior y exterior y desbloquear infinitas posibilidades.
Controles
Hay muchas maneras inteligentes de controlar la iluminación de tu hogar, desde la aplicación Philips Hue hasta los interruptores inteligentes inalámbricos y mucho más.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.