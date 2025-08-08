Ayuda

Mejora tu espacio exterior

Deja volar tu imaginación y confía en Philips Hue para sacar el máximo partido a tu espacio exterior. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relax a altas horas una noche de verano.

Disfruta de la iluminación exterior Hue

Colores de aplicación Hue Outdoor

Crea el ambiente de exterior perfecto

Transforma un patio deslucido en un hermoso espacio exterior con Philips Hue. Coloca accesorios de colores -desde iluminación de caminos y luces de pared hasta focos y más- por todo tu jardín, utilizando divertidas salpicaduras de color o tonos resplandecientes para preparar el escenario de un increíble evento al aire libre.

Luz de exterior blanca de cálida a fría

Descansa con luz blanca cálida o fría

Alarga tus veladas con la iluminación exterior Philips Hue. Configura el ambiente adecuado en tu patio, balcón o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano, hasta la helada luz diurna del invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.

Una zona para sentarse en el balcón por la noche iluminada con guirnaldas de bombillas de fiesta globo para exterior: luz inteligente en tonos rosas y amarillos.

Luz especial para ocasiones especiales

¿Te visitan amigos o familia? Configura tus luces exteriores para la ocasión. Decora tu espacio con guirnaldas de bombillas globo Festavia: ilumina la fachada de tu hogar con luces Festavia permanentes, coloca tiras de luces a lo largo de los bordes y caminos, o añade toques de luz de colores a tu jardín con balizas y focos; todas estas opciones añaden un toque de magia a tus acogedoras cenas en el balcón, a una barbacoa en el patio o a una fiesta en el porche. Crea coloridas escenas o efectos dinámicos lentos para disfrutar al máximo de estos momentos especiales.

Vídeo de instalación y ampliación de Hue para exterior

Fácil instalación y ampliación

Ilumina caminos oscuros, destaca elementos de tus zonas verdes o crea ambientes únicos en tu patio. Puedes hacerlo tú mismo utilizando puntos o bolardos de Hue. Un sistema de baja tensión, seguro para utilizarse en el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: ve creando y ampliando a tu gusto.

Productos de exterior más populares

Pedestal para exteriores Calla

Hue White and Color Ambiance

Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

129,99 €

Artículo casi agotado

Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)

Hue White and Color Ambiance

Bajo voltaje
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

189,99 €

Foco para exteriores Lily

Hue White and Color Ambiance

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*

349,99 €

Tira de luz para exteriores 5 metros

Hue White and Color Ambiance

Tira de luz de 1 x 5 metros
Luz blanca y de colores
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control inteligente con Hue Bridge*

239,99 €

Extensión de cable para exteriores de 2,5 m

Hue

Alargador de cable
Longitud de 2,5 m
Pieza T incluida

24,99 €

Aplique mural exterior Impress (baja tensión)

Hue White and Color Ambiance

Bajo voltaje
Acabado en negro mate
240 x 120 mm
La fuente de alimentación se vende por separado

159,99 €

Artículo casi agotado

Aplique mural para exteriores Lucca

Hue White

Incluye bombilla LED E27
Luz blanca cálida (2700 K)
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

99,99 €

Descubre la bienvenida a casa

Siéntete bienvenido en casa con Philips Hue

Luces que te dan la bienvenida al llegar a casa

Configura las luces para que te den la bienvenida al llegar a casa. Philips Hue ilumina automáticamente tu jardín frontal y tu rampa de garaje cuando llegas a casa.

Descubre más

Más información sobre Philips Hue

Philips Hue es un sistema inteligente de iluminación inalámbrica que te permite controlar fácilmente la luz y crear el entorno adecuado para cualquier momento dentro y fuera. Haz que tus exteriores cobren vida con una gama de luces de exterior diseñadas especialmente.

Luces de exterior

Luces de exterior

Elige entre nuestra colección de luces de exterior, especialmente diseñadas para cualquier condición climática.
Hue Bridge

Hue Bridge

El corazón de tu sistema de iluminación inteligente, el puente te permite conectar hasta 50 luces de interior y exterior y desbloquear infinitas posibilidades.
Controles

Controles

Hay muchas maneras inteligentes de controlar la iluminación de tu hogar, desde la aplicación Philips Hue hasta los interruptores inteligentes inalámbricos y mucho más.

