Cuando conectas las luces Hue a Google Assistant, obtienes control por voz y la posibilidad de reunir todos los dispositivos inteligentes de tu hogar.
Lo que necesitas tener
Consigue todo el equipo de Google Home y Philips Hue necesario para configurar el sistema.
Luces Philips Hue
Tanto si dispones de bombillas, de luminarias o de todo lo anterior, las luces Philips Hue son compatibles con Google Home.
Dispositivo compatible con Google Assistant
Elige entre una amplia variedad de productos de Google compatibles con Google Assistant, o simplemente utiliza tu dispositivo móvil.
Aplicación Google Home
Descarga la aplicación Google Home en tu dispositivo móvil.
Hue Bridge (para una funcionalidad completa)
Aunque puedes conectar Philips Hue a Google Home mediante Bluetooth, el Hue Bridge permite aprovechar aún más características, incluida la compatibilidad con Matter.
Configuración con el Hue Bridge
- Abre la aplicación Google Home.
- Toca el icono más (+) en la esquina superior izquierda.
- Toca Configurar dispositivo.
- Toca Funciona con Google.
- En la pantalla siguiente, selecciona Philips Hue en la lista. Puedes desplazarte para buscarlo o escribir "Philips Hue" en la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla.
- Se te redirigirá a la página de la cuenta de Philips Hue. Toca Sí para conceder permiso a la aplicación Google Home para controlar las luces Hue. La aplicación vinculará Philips Hue a Google Assistant.
- Toca el icono de flecha atrás para volver a la pantalla principal de la aplicación Google Home. Ahora se mostrarán todas las luces y las habitaciones de Philips Hue.
Solo tienes que decir, "OK, Google..."
Una vez que hayas conectado Philips Hue a Google Home, puedes empezar a utilizar la voz para controlar las luces.
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Preguntas y respuestas
¿Qué dispositivos habilitados para Google Assistant puedo utilizar para controlar mis luces Philips Hue?
¿Qué dispositivos habilitados para Google Assistant puedo utilizar para controlar mis luces Philips Hue?
¿Por qué no aparece mi luz Philips Hue en la aplicación Google Home?
¿Por qué no aparece mi luz Philips Hue en la aplicación Google Home?
¿Qué debo hacer si no puedo conectar las bombillas Philips Hue a mi Google Assistant a través del proceso de configuración Seamless Setup de Google?
¿Qué debo hacer si no puedo conectar las bombillas Philips Hue a mi Google Assistant a través del proceso de configuración Seamless Setup de Google?
¿Qué ventajas tiene conectarse con Google Home a través de Matter en la aplicación Hue?
¿Qué ventajas tiene conectarse con Google Home a través de Matter en la aplicación Hue?
¿Cómo me conecto con Google Home a través de Matter en la aplicación Hue?
¿Cómo me conecto con Google Home a través de Matter en la aplicación Hue?
¿Qué funciones de Google Home son compatibles a través de Matter?
¿Qué funciones de Google Home son compatibles a través de Matter?
Si habilito Matter para mi integración con Google Home, ¿perderé algo de la configuración actual?
Si habilito Matter para mi integración con Google Home, ¿perderé algo de la configuración actual?
¿Todos los dispositivos Google Home y Google Nest son compatibles con Matter?
¿Todos los dispositivos Google Home y Google Nest son compatibles con Matter?
Compatible con Matter
Conecta con Google Assistant más fácilmente a través de Matter. Este protocolo es fluido, seguro y se ha creado con vistas al futuro del hogar inteligente.
Compatible con Matter
Conecta con Google Assistant más fácilmente a través de Matter. Este protocolo es fluido, seguro y se ha creado con vistas al futuro del hogar inteligente.
Obtener ayuda
¡Siempre estamos encantados de ayudarte! Si necesitas más ayuda para emparejar Philips Hue y Google Home, echa un vistazo a más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.