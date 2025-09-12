Ayuda
Primer plano del frente de Accesorios Extensión de cable para exteriores de 5 m

Extensión de cable para exteriores de 5 m

El cable de extensión puede utilizarse para ampliar el espacio entre la fuente de alimentación y el primer punto de luz, o bien para ampliar el espacio entre puntos de luz. La longitud total máxima del sistema por fuente de alimentación es de 35 metros.

  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • Accesorios
  • Alargador de cable
  • Longitud de 5 m
  • Negro
Ver todas las especificaciones de productos
Buscar un manual del producto
Fácil instalación y ampliación

Fácil instalación y ampliación

Ilumina caminos oscuros, destaca puntos de las zonas verdes o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo mediante bolardos o puntos Hue. Los productos son de baja tensión, seguros y fáciles de instalar. Se acabaron los dolores de cabeza para conseguir tu iluminación al aire libre: crea y amplía a tu gusto.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Zona de jardín

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay