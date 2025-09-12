Extensión de cable para exteriores de 5 m
El cable de extensión puede utilizarse para ampliar el espacio entre la fuente de alimentación y el primer punto de luz, o bien para ampliar el espacio entre puntos de luz. La longitud total máxima del sistema por fuente de alimentación es de 35 metros.
El precio actual es 19,99 €
- Accesorios
- Alargador de cable
- Longitud de 5 m
- Negro
Fácil instalación y ampliación
Ilumina caminos oscuros, destaca puntos de las zonas verdes o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo mediante bolardos o puntos Hue. Los productos son de baja tensión, seguros y fáciles de instalar. Se acabaron los dolores de cabeza para conseguir tu iluminación al aire libre: crea y amplía a tu gusto.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético