Rebaja
Barra Play negra (2-pack) + extensión Play barra + Bridge Pro
Ilumina tus paredes con cualquier color gracias a las dos barras Hue Play y la extensión en negro, además del Bridge Pro. Perfecto para disfrutar de un entretenimiento envolvente y una iluminación ambiental dinámica.
El precio actual es 265,47 €, el precio original es 294,97 €
- Luz blanca y de color.
- Ilumina la pared con luz.
- Suave mezcla de colores.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color negro. Se suministra en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces. Se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.Pack doble barra de luces Play
1 x Hue White and Color Ambiance Pack de extensión barra de luces Play
Amplía la configuración de barras de luces Play con el pack de extensión Hue Play en negro, que contiene una extensión de una sola barra de luces. No incluye fuente de alimentación.Pack de extensión barra de luces Play
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
