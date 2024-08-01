Ayuda
Primer plano del frente de Barra Play blanca (2-pack) + Bridge Pro

Rebaja

Barra Play blanca (2-pack) + Bridge Pro

Ilumina tus paredes con cualquier color gracias a las dos barras de luz Hue Play en color blanco y un Hue Bridge Pro. Iluminación ambiental inteligente para ver la televisión, jugar o decorar con un control óptimo.

  • Luz blanca y de color.
  • Ilumina la pared con luz.
  • Suave mezcla de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play

1 x Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play

Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Play inteligente de diseño estilizado en color blanco. Se suministra en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces. Se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.

Pack doble barra de luces Play
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

