Con tecnología de degradado, esta tira LED mezcla diferentes colores de luz a la vez. Es flexible y extensible hasta 10 metros, lo que le permite añadir una brillante mezcla de color a cualquier espacio.

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.