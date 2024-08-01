1 x TIRAS DE LUCES Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Consigue un degradado de luz reactiva y colorida para tu configuración de juegos. Monta la tira de luz Hue Play gradient lightstrip en la parte posterior de tu monitor de 24"-27" con los accesorios de montaje incluidos. Empieza a sincronizar con la aplicación de escritorio Hue Sync para ver la acción en pantalla reflejada en la luz.