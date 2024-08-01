Rebaja
Pack: Tira LED Play gradient para PC + Bridge Pro
Haz que tus juegos de PC sean más inmersivos con la tira de luces Hue Play Gradient y un Bridge Pro. Iluminación dinámica que se sincroniza con toda la acción en pantalla
El precio actual es 215,98 €, el precio original es 239,98 €
- Luz blanca y de colores.
- Mezcla suave de colores.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Control mediante aplicación, voz o accesorios.
- Se requiere la aplicación Sync para sincronizar contenidos
En este paquete
1 x TIRAS DE LUCES Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Consigue un degradado de luz reactiva y colorida para tu configuración de juegos. Monta la tira de luz Hue Play gradient lightstrip en la parte posterior de tu monitor de 24"-27" con los accesorios de montaje incluidos. Empieza a sincronizar con la aplicación de escritorio Hue Sync para ver la acción en pantalla reflejada en la luz.Hue Play Gradient Lightstrip para PC
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
