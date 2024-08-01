Ayuda
Primer plano del frente de Pack: Tira LED Play gradient para PC + Bridge Pro

Pack: Tira LED Play gradient para PC + Bridge Pro

Haz que tus juegos de PC sean más inmersivos con la tira de luces Hue Play Gradient y un Bridge Pro. Iluminación dinámica que se sincroniza con toda la acción en pantalla

  • Luz blanca y de colores.
  • Mezcla suave de colores.
  • Configuración sencilla con Bridge Pro.
  • Control mediante aplicación, voz o accesorios.
  • Se requiere la aplicación Sync para sincronizar contenidos
En este paquete

Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Hue Play Gradient Lightstrip para PC

1 x TIRAS DE LUCES Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Consigue un degradado de luz reactiva y colorida para tu configuración de juegos. Monta la tira de luz Hue Play gradient lightstrip en la parte posterior de tu monitor de 24"-27" con los accesorios de montaje incluidos. Empieza a sincronizar con la aplicación de escritorio Hue Sync para ver la acción en pantalla reflejada en la luz.

Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Primer plano del frente de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.

Bridge Pro

