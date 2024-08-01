Rebaja
Resilience pack: Tira LED Plus + Sync box + Bridge Pro
Disfruta de una experiencia de TV totalmente inmersiva con Lightstrip Plus, Hue Sync box y Bridge Pro. Sincroniza las luces con la TV, la música y los juegos con tiempos de respuesta rápidos y un control óptimo.
El precio actual es 377,97 €, el precio original es 419,97 €
- Luz blanca y de colores.
- Tira de luz flexible y extensible.
- Conecta hasta 4 dispositivos HDMI.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz.Base de tira de luz Plus V4 2 metros
1 x Hue Play HDMI Sync Box
Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla de tu televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Cuatro entradas HDMI te permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue para producir un despliegue fluido de luz de color inteligente que responde al contenido que estés mirando o escuchando y lo refleja.Play HDMI Sync Box
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
