En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz. Base de tira de luz Plus V4 2 metros

1 x Hue Play HDMI Sync Box Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla de tu televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Cuatro entradas HDMI te permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue para producir un despliegue fluido de luz de color inteligente que responde al contenido que estés mirando o escuchando y lo refleja. Play HDMI Sync Box