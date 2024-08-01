1 x Hue White and Color Ambiance Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de entre 55 y 65 pulgadas que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.