Rebaja
Tira LED Play gradient 65" + Bridge Pro
Mejora tus noches de cine con la tira de luces Hue Gradient Lightstrip para televisores de 65 pulgadas y un Hue Bridge Pro. Una retroiluminación dinámica y envolvente sincronizada con tu pantalla.
El precio actual es 278,98 €, el precio original es 309,98 €
- Luz blanca y de colores.
- Mezcla suave de colores.
- Configuración sencilla con Bridge Pro.
- Control mediante aplicación, voz o accesorios.
- Se requiere Sync Box para sincronizar contenidos
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de entre 65 y 75 pulgadas que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
1 x Hue Bridge Pro
La nueva generación del hub inteligente Hue. Equipado con un chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Convierte tus luces en sensores de movimiento con MotionAware™, utiliza tu seguridad y tus luces a la vez, y mucho más.Bridge Pro
Especificaciones
Información del producto
