En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75 inch Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de 75 pulgadas o más que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble. Play gradient lightstrip 75 inch

1 x Hue Play HDMI Sync Box Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla de tu televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Cuatro entradas HDMI te permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue para producir un despliegue fluido de luz de color inteligente que responde al contenido que estés mirando o escuchando y lo refleja. Play HDMI Sync Box